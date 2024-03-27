SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Zaha'dan Antalya kampında iddialı açıklama! ''Biz şampiyon olacağız''

Zaha'dan Antalya kampında iddialı açıklama! ''Biz şampiyon olacağız''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 23:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Takımımızın Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu fikrindeyim. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek, şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Zaha'dan Antalya kampında iddialı açıklama! ''Biz şampiyon olacağız''
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde kampta bulunan Galatasaray’da orta saha oyuncusu Zaha, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zaha, sezon başından bu yana 47 maç oynadıklarını, bu maçların 14-15’inde ilk 11’de forma giyme şansı bulduğunu belirtti. Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu aktaran Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 11’de belki 14-15 maçta çıktım. Sezon başında hazırlık kampı geçirmedim, sakattım. Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüşüm olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"AVRUPA’NIN EN İYİ KULÜPLERİNE KARŞI OYNADIK"

1a4d8eb2-05de-41cf-a807-c0a6cc2838c8

Şampiyonlar Ligi’nde forma giymenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Zaha, "Takım olarak Avrupa’da en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Avrupa’nın en iyi kulüplerine karşı oynadık. Takım deneyimi de burada devreye girdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımız düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

89efbec0-c4e2-4a9e-91a7-9e1f3b1c5cbd

Bu kampın oyuncuları birbirine daha fazla yakınlaştırdığını belirten Zaha, "Kamplar genel olarak uzak duran oyuncuları birbirine yaklaştırır. Takımımızın Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"HER ŞEY BİR ANDA OLMUYOR BU BİR SÜREÇ"

53460579-39fe-4ae5-91e6-1709891a92e0

Daha önce yıllarca İngiltere’de oynadığını hatırlatan Zaha, herkesin sosyal medyada o dönemki performanslarını paylaştığı kaydetti. Galatasaray’da 4 aylık sakatlıktan kurtularak sahaya döndüğünü dile getiren Fildişi Sahilli oyuncu, "O performans 10 yıllık bir çalışma ile olmuştu. Her şey bir anda olmuyor. İlk senemde Galatasaray’da yüzde 100’ümü vermem beklenemez. Bu bir süreç. Her şey 1 günde olmuyor. Bu zaman alan bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Zaha, Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu, eşi ve oğlunun inanılmaz vakit geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan PFDK sevklerine sert tepki!Beşiktaş'tan PFDK sevklerine sert tepki!
''Hakkımız yendi, katledildik''''Hakkımız yendi, katledildik''
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin tarihi kongresi öncesi flaş açıklama!Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin tarihi kongresi öncesi flaş açıklama!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray zaha atan sezon iyi takımı da,
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin tarihi kongresi öncesi flaş açıklama!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin tarihi kongresi öncesi flaş açıklama!

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı!

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı!

Orkun Kökçü Beşiktaş'ı reddetti

Orkun Kökçü Beşiktaş'ı reddetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.