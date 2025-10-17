SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Zaha'dan eski takım arkadaşına sert yanıt: 'Bu iğrenç ve midemi bulandırıyor!'

Galatasaray'dan Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, eski takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta'nın Fransa Milli Takımı hayalleriyle alay ettiği yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi. Zaha, Mateta'nın açıklamalarını 'iğrenç' ve 'midesini bulandırıcı' olarak nitelendirdi.

Zaha'dan eski takım arkadaşına sert yanıt: 'Bu iğrenç ve midemi bulandırıyor!'
Jean-Philippe Mateta

Jean-Philippe Mateta

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Crystal Palace
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Wilfried Zaha, Jean-Philippe Mateta'nın kendisi hakkındaki iddialarına ağır sözlerle cevap verdi.

Eski Galatasaraylı yıldız Wilfried Zaha, Crystal Palace günlerinden eski takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta ile yaşadığı gerilimle yeniden gündeme geldi. Mateta'nın kısa süre önce verdiği bir röportajda, Fransa Milli Takımı'nda forma giyme hayallerinden bahsederken Zaha'nın kendisine güldüğünü ve alay ettiğini iddia etmesi üzerine Zaha'dan sert bir yanıt geldi.

"BU İĞRENÇ VE MİDEMİ BULANDIRIYOR!"

Zaha dan eski takım arkadaşına sert yanıt: Bu iğrenç ve midemi bulandırıyor! 1

Mateta, röportajında, "Crystal Palace'ta henüz oynamaya başlamadan, soyunma odasında Fransa Milli Takımı hakkındaki hayallerimden konuşuyordum ve Wilfried Zaha gibi takım arkadaşlarım bana gülüyordu" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Zaha'nın tepkisini çekmekte gecikmedi. Zaha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mateta'nın iddialarını kesin bir dille yalanladı. Fildişi Sahilli yıldız, "Bu iğrenç! Bu tür yalanlar uydurmak ve beni karalamak için böyle bir şeyi kullanmak midemi bulandırıyor. Kimseye zorbalık yapmadım ve kimsenin hayallerini küçümsemedim. Mateta'nın bu açıklamaları tamamen asılsızdır ve beni derinden üzmüştür," şeklinde konuştu.

Zaha dan eski takım arkadaşına sert yanıt: Bu iğrenç ve midemi bulandırıyor! 2

Zaha'nın bu sert yanıtı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, Zaha'nın açıklamalarına destek verirken, Mateta'nın iddialarının doğruluğu ise tartışma konusu oldu. İki futbolcunun geçmişte yakın arkadaş olduğu biliniyordu, bu nedenle yaşanan bu gerilim, futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Zaha dan eski takım arkadaşına sert yanıt: Bu iğrenç ve midemi bulandırıyor! 3

Olayın ardından Mateta'dan henüz bir açıklama gelmezken, Zaha'nın bu konuyu daha fazla uzatmak istemediği ve tamamen Charlotte FC'deki yeni kariyerine odaklanmak istediği belirtiliyor. Ancak, bu olay, Zaha'nın geçmişte yaşadığı bazı sorunları da yeniden gündeme getirdi. Özellikle, Crystal Palace'taki son dönemlerinde yaşadığı uyumsuzluklar ve transfer spekülasyonları, Zaha'nın kariyerinde inişli çıkışlı bir dönem geçirmesine neden olmuştu.

Wilfried Zaha ile Jean-Philippe Mateta arasındaki bu gerilim, futbol dünyasında eski takım arkadaşlarının arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zaha'nın sert yanıtı, olayın kapanıp kapanmayacağı sorusunu akıllara getirirken, futbolseverler Mateta'dan gelecek olası bir açıklamayı merakla bekliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...
Dusan Tadic'den BAE Pro Ligi'ne damga! Resmen coştuDusan Tadic'den BAE Pro Ligi'ne damga! Resmen coştu
Anahtar Kelimeler:
Crystal Palace galatasaray wilfried zaha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.