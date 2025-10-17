Zaha'dan eski takım arkadaşına sert yanıt: 'Bu iğrenç ve midemi bulandırıyor!'

Wilfried Zaha, Jean-Philippe Mateta'nın kendisi hakkındaki iddialarına ağır sözlerle cevap verdi.

Eski Galatasaraylı yıldız Wilfried Zaha, Crystal Palace günlerinden eski takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta ile yaşadığı gerilimle yeniden gündeme geldi. Mateta'nın kısa süre önce verdiği bir röportajda, Fransa Milli Takımı'nda forma giyme hayallerinden bahsederken Zaha'nın kendisine güldüğünü ve alay ettiğini iddia etmesi üzerine Zaha'dan sert bir yanıt geldi.

"BU İĞRENÇ VE MİDEMİ BULANDIRIYOR!"

Mateta, röportajında, "Crystal Palace'ta henüz oynamaya başlamadan, soyunma odasında Fransa Milli Takımı hakkındaki hayallerimden konuşuyordum ve Wilfried Zaha gibi takım arkadaşlarım bana gülüyordu" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Zaha'nın tepkisini çekmekte gecikmedi. Zaha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mateta'nın iddialarını kesin bir dille yalanladı. Fildişi Sahilli yıldız, "Bu iğrenç! Bu tür yalanlar uydurmak ve beni karalamak için böyle bir şeyi kullanmak midemi bulandırıyor. Kimseye zorbalık yapmadım ve kimsenin hayallerini küçümsemedim. Mateta'nın bu açıklamaları tamamen asılsızdır ve beni derinden üzmüştür," şeklinde konuştu.

Zaha'nın bu sert yanıtı, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, Zaha'nın açıklamalarına destek verirken, Mateta'nın iddialarının doğruluğu ise tartışma konusu oldu. İki futbolcunun geçmişte yakın arkadaş olduğu biliniyordu, bu nedenle yaşanan bu gerilim, futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Olayın ardından Mateta'dan henüz bir açıklama gelmezken, Zaha'nın bu konuyu daha fazla uzatmak istemediği ve tamamen Charlotte FC'deki yeni kariyerine odaklanmak istediği belirtiliyor. Ancak, bu olay, Zaha'nın geçmişte yaşadığı bazı sorunları da yeniden gündeme getirdi. Özellikle, Crystal Palace'taki son dönemlerinde yaşadığı uyumsuzluklar ve transfer spekülasyonları, Zaha'nın kariyerinde inişli çıkışlı bir dönem geçirmesine neden olmuştu.

Wilfried Zaha ile Jean-Philippe Mateta arasındaki bu gerilim, futbol dünyasında eski takım arkadaşlarının arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zaha'nın sert yanıtı, olayın kapanıp kapanmayacağı sorusunu akıllara getirirken, futbolseverler Mateta'dan gelecek olası bir açıklamayı merakla bekliyor.