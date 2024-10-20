SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Zaha'nın Fransa macerası adeta kabusa döndü!

Zaha'nın Fransa macerası adeta kabusa döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 17:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, forma şansı bulamamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Okan Buruk ile sürekli sorunlar yaşayan Fildişili yıldız, yeni kulübünde de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Zaha'nın Fransa macerası adeta kabusa döndü!
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa'daki macerası neredeyse bir kâbus gibi başladı. Toulouse maçının ardından yıldız oyuncu, fizik-kondisyon antrenmanlarına katılmayı reddetmiş ve bu nedenle Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

ZAHA AÇIKLAMASI

Screenshot_19

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha hakkında dikkat çekici ifadeler kullanarak oyuncunun profesyonellikten uzak davrandığını vurgulayarak "Şu anda antrenman yapıyor ve Le Havre maçı için hazırlanıyor. Geçen hafta yaşadığımız sorunlarla ilgili onunla olumlu bir görüşme gerçekleştirdim. Amaç, cezalandırmak değil; kulübün beklentilerini anlamasını sağlamak. Wilfried Zaha'yı kadromuza kattığımızı ve ondan faydalanmak istediğimizi ona ilettim. Bu karar, şu anda onun yetenekleriyle değil, takımla birlikte mücadele etme isteğiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

DEPLASMANA GÖTÜRÜLMEDİ

4462dc81c5c34a659e5c584a30f3b58f

Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda oynayacağı Le Havre maçının kadrosuna dahil edilmedi. Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan Gift Orban ise kafilede yer aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray wilfried zaha
En Çok Okunan Haberler
Yunus Akgün'ün paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları harekete geçirdi!

Yunus Akgün'ün paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları harekete geçirdi!

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Cinsel istismar failini kovmaktan beter ettiler

Cinsel istismar failini kovmaktan beter ettiler

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak cevaplar! "Ona sallayayım, buna sallayayım..."

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak cevaplar! "Ona sallayayım, buna sallayayım..."

Ancelotti'den komik Arda Güler mazereti!

Ancelotti'den komik Arda Güler mazereti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.