Zaha'nın Fransa macerası adeta kabusa döndü!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa'daki macerası neredeyse bir kâbus gibi başladı. Toulouse maçının ardından yıldız oyuncu, fizik-kondisyon antrenmanlarına katılmayı reddetmiş ve bu nedenle Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

ZAHA AÇIKLAMASI

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha hakkında dikkat çekici ifadeler kullanarak oyuncunun profesyonellikten uzak davrandığını vurgulayarak "Şu anda antrenman yapıyor ve Le Havre maçı için hazırlanıyor. Geçen hafta yaşadığımız sorunlarla ilgili onunla olumlu bir görüşme gerçekleştirdim. Amaç, cezalandırmak değil; kulübün beklentilerini anlamasını sağlamak. Wilfried Zaha'yı kadromuza kattığımızı ve ondan faydalanmak istediğimizi ona ilettim. Bu karar, şu anda onun yetenekleriyle değil, takımla birlikte mücadele etme isteğiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

DEPLASMANA GÖTÜRÜLMEDİ

Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda oynayacağı Le Havre maçının kadrosuna dahil edilmedi. Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan Gift Orban ise kafilede yer aldı.