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ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Rakibini yenerek İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmaya rahat bir şekilde çıkmayı hedefleyen Okan Buruk'un öğrencileri hazırlıklarını tamamladı. Maç, 5 bin 67 seyirci kapasiteli Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda oynanacak. Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Zalgiris Vilnius Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Litvanya ekibini yenip İstanbul'da oynanacak olan müsabakaya rahat bir şekilde çıkmayı amaçlıyor. Karşılaşmayı hakem Luis Miguel Branco Godinho yönetecek. Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler...

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı bugün (25 Temmuz Salı) saat 19:00'da başlayacak.

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 2 AĞUSTOS'TA

Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz’da, rövanş ise 2 Ağustos’ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi’nde 22 karşılaşmaya çıkan Zalgiris'in 15 üstünlük, 4 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunuyor. Zalgiris 2. sırada yer alıyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 1. Ön Eleme Turu’na kadar giden ve Konferans Ligi’ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu’nda oynayan Zalgiris’te 17 karşılaşmada 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

GALATASARAY'IN ZALGİRİS KADROSUNDA YENİ TRANSFERLER OLACAK MI?

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Yeni transferlerden Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan kadroda yer aldı.

Zaha ve Bakambu ise kafilede yer almıyor. Fakat maçtan 24 saat önce Okan Buruk'un bu iki ismi kadroya ekleme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı maçın kadrosu:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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