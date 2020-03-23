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Zalim İstanbul 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nedim ve Cemre'yi yıkan gerçek!

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2020 02:51 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 36. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Cenk’in bebeği kabullenmemesi Ceren’e büyük üzüntü yaşatır. Cemre ise Cenk’ten bebeğe ve Ceren’e sahip çıkmasını ister. Şeniz bulunduğu duruma dayanamaz. Peki Cenk, şimdi ne yapacak? İşte Zalim İstanbul dizisi 36. yeni bölüm fragmanı ve konusu.

Zalim İstanbul 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nedim ve Cemre'yi yıkan gerçek!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 23 Mart Pazartesi akşamı 36. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul'da Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönüyor. Peki Ceren, bebeği Cenk’e kabul ettirebilecek mi?

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de.

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

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Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

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