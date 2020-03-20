Zalim İstanbul dizisinin çekimlerine koronavirüs arası

Koronavirüs salgını nedeniyle yapım firmaları dizi çekimlerini durdurmaya devam ediyor. Kanal D'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Zalim İstanbul'un yapımcısı Avşar Film de çekimleri durdurulduğunu açıkladı.

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması:

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir.

İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz.

