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Zalim İstanbul'un 2. sezonu nerede çekilecek? Yeni bölümler için oyuncu aranıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 18.08.2019 01:53 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 2. sezonu için hazırlıklar sürüyor. Zalim İstanbul'un yeni sezon çekimleri Hatay’ın Altınözü ilçesinde de gerçekleştirilecek.

Zalim İstanbul'un 2. sezonu nerede çekilecek? Yeni bölümler için oyuncu aranıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yapımını Avşar Film'in üstlendiği Zalim İstanbul dizisinin başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi oyuncular yer alıyor.

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir yolculuğun anlatıldığı dizinin çekimlerinde rol almak için oyuncu seçimleri de Altınözü’nde yapılacak.

Oyuncu seçmeleri için hiçbir şart aramadıklarını ifade eden ajans yetkilileri, "Oyuncu olmak isteyen herkes seçmelerimize katılabilir. Hiç bir yaş sınırlaması, cinsiyet ayrımı yok. Tecrübe aramıyoruz. Seçmeleri kazanan oyuncu adaylarına kamera önü eğitimini biz vereceğiz. Tamamen ücretsiz olacak. Çekimleri yakın zamanda başlayacak sinema ve Zalim İstanbul dizisinin Altınözü’nde yapılacak çekimlerine oyuncu arıyoruz. Pazartesi günü 10.00 ile 17.00 arasında Altınözü semt pazarı önünde toplantı yapılacaktır. Altınözü'nde çekilecek sahnelerde rol almak isteyen bütün halkımız davetlidir. Herkesi bekliyoruz. Seçmelere gelenlerin yanında bir fotoğraf getirmeleri gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

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