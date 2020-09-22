SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret

Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.

Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Fransa’dan geldi… “francefootball”ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Mısır ekibi Zamalek’te forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed için kulübüne teklifte bulundu. Haberde, Fenerbahçe’nin 1.85’lik santrfor için Zamalek’e 5 milyon euro önerdiğini ancak Mısır temsilcisinin bu teklifi az bularak reddettiği bilgisine yer verildi.

38 MAÇTA 13 GOL

Geçen sezon başında alt yapıdan A takıma alınan Mohamed, 38 maçta 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun da 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız basını, Zamalek’ten gelen bu olumsuz yanıtın ardından Fenerbahçe’nin Aston Villa’yla Samatta için bir kez daha masaya oturduğunu duyurdu. (AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladıFenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Yılın bombası resmen patlıyor!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret
F.Bahçe'nin transfer teklifini reddettiler!
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!
Samuel Kalu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Novak ve Mert Hakan ilk kez sahada
Novak ve Mert Hakan'ın ilk heyecanı
Rıdvan Dilmen'den bomba açıklamalar! FETÖ ve dahası...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Mauricio Lemos: Daha ligin başındayız, düzelteceğiz
''Daha ligin başındayız''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.