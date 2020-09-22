Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Fransa’dan geldi… “francefootball”ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Mısır ekibi Zamalek’te forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed için kulübüne teklifte bulundu. Haberde, Fenerbahçe’nin 1.85’lik santrfor için Zamalek’e 5 milyon euro önerdiğini ancak Mısır temsilcisinin bu teklifi az bularak reddettiği bilgisine yer verildi.
Geçen sezon başında alt yapıdan A takıma alınan Mohamed, 38 maçta 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun da 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız basını, Zamalek’ten gelen bu olumsuz yanıtın ardından Fenerbahçe’nin Aston Villa’yla Samatta için bir kez daha masaya oturduğunu duyurdu. (AKŞAM)
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