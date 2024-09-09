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Zaman aşımı nasıl yazılır? Zaman aşımı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.09.2024 17:25
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Türkçemizin kelime zenginliğini artıran önemli ögelerden biri birleşik sözcüklerdir. Bu sözcükler, bazı durumlarda ayrı yazılırken, bazı durumlarda bitişik yazılmaktadır. Bu durum, doğru yazım biçimleri konusunda kafa karışıklığına yol açabilmektedir. "Zaman aşımı" gibi birleşik sözcükler, yazımında sıkça hata yapılan örnekler arasındadır. Peki, zaman aşımı nasıl yazılır?

Zaman aşımı nasıl yazılır? Zaman aşımı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, kelime hazinesi açısından en geniş dilllerden biridir ve bu zenginlik, zaman zaman yazım hatalarına yol açabilmektedir. "Zaman aşımı" terimi de yazımında sıkça karışıklığa neden olan ifadelerden biridir. Bu tür dilsel karmaşaları önlemek ve doğru yazımını öğrenmek için en güvenilir kaynaklardan biri, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) çevrim içi sözlükleri olmaktadır. TDK'nin resmî sayfaları, bu kelimenin doğru kullanımı hakkında net ve kapsamlı bilgiler sunarak dilin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Zaman aşımı nasıl yazılır?

"Zaman aşımı" ifadesi, "zaman" ve "aşımı" kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terimdir. Dil bilgisi kuralları gereği, bazı birleşik kelimeler ayrı yazılırken, bazıları bitişik yazılmaktadır. Bu durum, kelimenin doğru yazım biçimi konusunda karışıklığa neden olabilir. Bu tür sorunları çözmek ve kesin bilgilere ulaşmak için en güvenilir kaynak, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmî sözlük sitesidir.

TDK'nın çevrim içi sözlüklerinde, kelimelerin doğru yazımı, okunuşları ve anlamları hakkında ayrıntılı bilgiler bulunabilir. Zaman aşımı yazımı konusunda, zaman aşımı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır sorusuna yanıt aranır.

TDK kaynakları göz önüne alındığında zaman aşımı sözcüğü ayrı olarak yazılmalıdır. Zaman aşımı ifadesinin bitişik olarak yazılması imla hatası olarak kabul edilir.

Zaman aşımı doğru yazılışı

Zaman aşımı TDK anlamı; “süre aşımı” olarak açıklanır. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları sayfasına göre, "zaman aşımı" ifadesi her daim ayrı yazılmalıdır. Yani doğru kullanım şekli her zaman "zaman aşımı" şeklindedir. Bu sözcüğün bitişik yazımı, Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmeyen bir uygulamadır. Dolayısıyla, bu tür yazım hatalarından kaçınmak ve dil kurallarına uygun şekilde yazım yapmak için TDK’nin resmî kaynaklarına başvurmak önemlidir. Bu kurallar, dilin tutarlılığını sağlamak ve anlaşılır bir iletişim ortamı oluşturmak için kritik bir rol oynar. Bununla birlikte, Türk dilinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanır.

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Anahtar Kelimeler:
tdk tdk sözlük
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