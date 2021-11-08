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Zaman yolcusu olduğunu iddia ettiler! “Obama ile Mars’ta karşılaştık”

08.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi akademisyenlerinden RAF pilotlarına ve modellerine kadar pek çok insan zaman yolculuğu fenomenini deneyimlediklerini iddia etti. Tarih boyunca gelecek zamana duyulan merak insanoğlunun ilgisini dikkatini çekti. Gelecekte insanlığın karşılaşacağı durumları önceden haber veren zaman yolcuları günümüzde hâlâ popülerliğini koruyor.

Zaman yolcusu olduğunu iddia ettiler! “Obama ile Mars’ta karşılaştık”

Zaman yolculuğu özellikle sosyal medyanın son dönemde en popüler konularından birine dönüştü. ‘Zaman yolcusu’ profilleriyle kullanıcılar, önümüzdeki 100 yıla dair bilgiler verdiklerini iddia ediyorlar. Kıyamet, dünyanın sonuna ilişkin ortaya attıklarıyla merak uyandıran bu profillere inanmayacak büyük bir kesimin yanında doğruluk payının olduğunu düşünenlerin sayısı da azımsanmayacak derecede. Sizler için zaman yolculuğu konusunda bir hayli popüler olan bir deneyimi araştırdık.

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“OBAMA İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ”

2011 yılında Andrew D. Basiago ve William Stillings isimli iki adam çok gizli bir program kapsamında zamanda yolculuk yaptıklarını iddia etti. Eski astronot olan ikili zamanda yolculuk yaparak gelecekten haber verdiklerini ve bu görevin tamamen bir gizlilik çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Zaman yolculuğu sırasında değişik deneyimler yaşadıklarından söz eden Andrew D. Basiago ve William Stillings, bir dönem Amerika başkanı olan Barack Obama ile 1980 yılındaki bir eğitim sınıfında karşılaştıklarını söyledi. O dönemde Barack Obama’nın Barry Soetoro adını kullandığı ifade eden ikili, Mars eğitim sınıfında çok gizli bir ışınlanma ve atlama odası aracılığıyla zaman içinde Mars'a seyahat etmek için seçilen 10 kişilik bir gruptan biri olduğunu söylediler. Ayrıca onunla iki kez Kızıl Gezegen üslerinde buluştuklarını söylediler. Beyaz Saray, Obama'nın Mars'a gittiğini yalanladı.

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