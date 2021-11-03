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100 yıl sonra yeniden doğduğunu iddia etti! Ölümden sonraki hayatı anlattı

03.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reenkarnasyon, tarih boyunca en popüler konulardan biri olmayı başardı. Özellikle 1950’li yıllarda reenkarnasyon hikâyeleri başta İngiltere olmak üzere dünyanın pek çok noktasında popülerdi. İnsanlığı ikiye bölen bu fenomene dair tarih boyunca birçok anı anlatıldı. Sizler için Hollywood’u etkisi altına alan Virginia Tighe’in yaşadıklarını araştırdık.

100 yıl sonra yeniden doğduğunu iddia etti! Ölümden sonraki hayatı anlattı

Reenkarnasyon en temel anlatımıyla ruhun göç yolculuğunu ifade eder. Doğmadan önce ruh başka bir bedendeyken, ölümle birlikte başka bir bedene geçiş yapar. Çoğu kişinin inanmadığı ve bilimsel olarak herhangi bir dayanak gösteremediği reenkarnasyon tarihsel süreç içinde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Reenkarnasyona inananların en sık anlattığı hikâye ise 1952 yılında yaşayan Virginia Tighe isimli ev hanımına dayanıyor.

HİPONOZLA ORTAYA ÇIKTI

1952 yılında ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan Virginia Tighe bir kadın, daha önce hiç Amerika’nın dışına çıkmamasına rağmen Bridey Murphy adında İrlandalı bir kadın olduğunu iddia etti. Yaklaşık 100 yıl öncesinde İrlanda’daki yaşamına dair verdiği detaylar popüler olmasına neden oldu. Anlattıklarının ilgi çekici olması Morey Bernstein isimli amatör bir hipnoz uzmanını harekete geçirdi. Kadın hipnoz sırasında koyu bir İrlanda aksanıyla konuşmaya başladı ve çocukluk günlerini anlattı.

ÖLÜMÜNÜ ANLATTI

Hipnoz seansı sırasında İrlanda’daki hayatının detaylarını veren Tighe, 20 Aralık 1798 yılında Cork kentinde doğduğunu söyledi. Sean adında bir eşi olduğunu ve ahşap bir evde yaşadığını anlattı. büyükannesi Bridget'in adını taşıyan Duncan ve Kathleen Murphy'nin kızı olduğunu iddia etti. 60’lı yaşlarında merdivenden düşerek kalçasını kırdıktan sonra 1864 yılında huzurlu bir şekilde öldüğünü belirtti.

Tighe’nin Cork ile ilgili anlattığı ayrıntılar daha sonra birçok gazeteci tarafından doğrulandı ancak İrlanda’da Bridey Murphy isimli bir kadının yaşadığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

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ÖLÜMDEN SONRAKİ HAYATINI DA TARİF ETTİ

Tighe, cenazesini , ölümden sonraki yaşamı ve arafa dair ilginç açıklamalarda bulundu. Ölümden sonraki hayatın ne mutlu ne de üzgün hissettiren tarafsız bir yer olduğunu söyledi. Burada bebeklik döneminde ölen küçük erkek kardeşi de dahil olmak üzere yaşamı boyunca tanıdığı diğer bütün ölen insanları gördüğünü belirtti.

ANLATTIKLARI İLHAM OLDU

Virginia ismiyle yeniden hayata geldiğini öne süren kadının hikayesi ülke çapında o kadar ünlendi ki olay önce kitap haline getirildi daha sonra da filmi çekildi. Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman’ın başrolünde oynadığı 2004 yılında gösterime giren Doğum (Birth) isimli film de kocası 10 yıl önce ölen dul bir kadının eşinin Sean isimli 10 yaşındaki bir çocuğun bedeninde yeniden hayata geldiğine inanmasını anlatıyor.

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