Zamanda yolculuğa hazır mısınız: Travelers konusu ve oyuncuları

Travelers; ilk 2 sezonu Netflix ve Showcase ortaklığıyla, 3. sezonu ise tamamen Netflix tarafından yayınlanan bir bilim kurgu dizisi. Travelers Netflix tarafından 3. sezondan sonra iptal edilse de zaman yolculuğu temasını eşsiz bir şekilde işleyen yapımlardan biri olarak dizi sektörüne adını yazdırmayı başardı. Bedenlerin değil, zihinlerin yolculuk ettiği Travelers yorumlar açısından incelendiğinde de izleyiciler tarafından "sıra dışı" olarak değerlendirildiği görülüyor. Üstelik Mackenzie Porter ve Jared Abrahamson gibi oyuncular da başarılı performanslarıyla en az dizinin farklı konusu kadar dikkat çekiyor. Peki, siz Brad Wright'ın yaratıcısı olduğu ve Andi Mikita'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Travelers ile zamanda yolculuğa hazır mısınız? İşte Travelers konusu ve oyuncuları! Travelers Dizisi Konusu Travelers dizi konusu itibarıyla zamanda yolculuk temalı diğer yapımlardan oldukça farklı. Post apokaliptik bir gelecekte toplumun ve insanlığın çöküşünü önlemek için ilginç bir plan yapılır. İnsanlığı çöküşe götüren hataları düzeltmek için "Yönetici" tarafından seçilenlerin zihinlerini, geçmişte ölmek üzere olan kişilerin zihinlerine aktarmanın bir yolunu bulurlar. Böylece Yönetici; bir lider, taktisyen, doktor, mühendis ve tarihçiden oluşan grupları 21. yüzyıla gönderir. Bu ekipler, gelecekten gelen talimatları yerine getirmekle görevli. Bu talimatların dışına kesinlikle çıkmamaları gerekir.

Görevleri haricinde birini öldürmeleri, hatta birilerini kurtarmaları yasak olan yolcular zaman zaman kurallara uymakta zorlanır. Peki, bir FBI ajanının liderliğindeki grup geleceği kurtarmak için Yönetici'nin her istediğini yapmayı başarabilecek mi? Travelers Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Yolcu 3468 - Grant MacLaren (Eric McCormack) 3468, asansör boşluğundan düşerek ölmesi gereken Grant Maclaren isimli bir FBI ajanının bedenine aktarılan bir zaman yolcusu. "Görev her şeyden önce gelir." kuralına sıkı sıkı bağlı olan Grant, aynı zamanda grubun lideri ve Yönetici'nin verdiği talimatları yerine getirmekten sorumlu. Gelecekte Yolcu 3465 ile bir ilişki içerisinde olsa da görevi gereği Grant'in hayatını olağan seyrinde devam ettirmek için eşi Kathryn ile sahte bir samimiyet kurmaya çalışır. Protokol 2 gereğince geçmişini tamamen geride bırakması gereken Yolcu 3468, söz konusu beslenme düzeni olunca bu kurala uymaz ve Grant'in eşine artık vegan olduğunu açıklar. Peki, tavırlarındaki ve davranışlarındaki diğer değişiklikleri 10 yıllık eşinden saklayabilecek mi? Travelers oyuncuları arasında başarılı performansıyla dikkat çeken Erik McCormack; daha önce Street Justice ve Will & Grace gibi yapımlarda rol aldı. McCormack, Travelers dizisinin 2 bölümünde yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Yolcu 3569 - Marcy Warton (Mackenzie Porter) Yolcu 3569, Grant Maclaren liderliğindeki grubun doktoru. Gelecekte temel bilgi kaynağı internet olduğu için Yönetici Marcy Warton'ın sosyal medya hesaplarını inceler ve onun kütüphaneci olduğunu öğrenir. Bu sebeple Yolcu 3569 kendini bu role hazırlar. Ancak Marcy'nin profillerin sahte olduğunu fark edince işler karışır! Üstelik, Marcy konuşma zorluğu çeken zihinsel engelli bir genç kadındır ve aslında bir temizlik çalışanıdır. Sosyal hizmet görevlisi David Mailer Marcy'yi kontrole geldiğinde ondaki değişiklikleri hemen fark eder ve onu bir doktora götürür. Doktora göre ya bir tıp mucizesi gerçekleşmiştir ya da Marcy baştan beri yalancıdır. Acaba Marcy bu işten nasıl sıyrılacak? Travelers Mackenzie Porter ile harika bir tercih yaptığını kanıtlıyor! Aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarı olan Porter, Hell on Wheels dizisinde de rol almıştı. Yolcu 0115 - Trevor Holden (Jared Abrahamson) Liseli bir genç olan Trevor Holden'ın bedenine aktarılan Yolcu 0115, gelecekte bilinç aktarma tekniğini ilk deneyenlerden biri ve grubun mühendisi. Daha önce birkaç beden değiştirdiği için insanlık tarihinin en yaşlılarından biri olan Yolcu 0115, bir ergenin bedeninde yaşamaya başlarsa ne olur dersiniz? Üstelik bu genç Amerikan futbolu takımının yıldızısıysa ve bir sevgilisi varsa? Tabii ki ortalık karışır! Çünkü kimse okulun zorbası Trevor'ın bir anda meditasyon yapmaya başlamasına anlam veremez. Üstelik bedeninin eski sahibinin aksine Yolcu 0115 oldukça kibar ve fedakar. Hatta sevdiklerinin iyiliği için gerekirse kuralları çiğnemeyi göz alır. Peki, ya o herkesi kurtarmaya çalışırken zamanında katıldığı deneylerin yan etkileri ortaya çıkarsa ve bu problemler ekibini tehlikeye atarsa?

Travelers cast seçimi konusunda epey başarılı, özellikle Trevor karakterini canlandıran Jared Abrahamson ile! Abrahamson daha önce Hello Destroyer ve Keep Watching gibi yapımlarda da yer aldı. Yolcu 3465 - Carly Shannon (Nesta Cooper) Yolcu 3465, sevgilisi ve aynı zamanda oğlunun babası olan Jeff tarafından şiddet gören Carly'nin bedenine aktarılan bir taktisyen. Carly sevgilisi yüzünden ölmek üzereyken onun bedenine geçen 3465, polis memuru Jeff'i kolayca alt eder ve bir anda değişen tavrıyla onu şaşırtır. Gelecekte çocuk sahibi olmadığı için Carly'nin bebeğine bakmakta başta zorlansa da zamanla alışır ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Hatta bebeği Jeff'e vermemek için mücadele eder. Bire bir dövüşte ve silah kullanmada usta olan Yolcu 3465, başarılı stratejileriyle ekibi birçok tehlikeli durumdan kurtarmayı başarır. Peki Grant ile olan ilişkisi onu zor bir duruma sokunca görevi aşkından üstün tutmayı başarabilecek mi? Başarılı oyuncu Nesta Cooper; The Edge of Seventeen, Reality High ve Spy Kids: Mission Critical gibi yapımlarda aldığı rollerle oldukça sevilmişti.