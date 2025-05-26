Zamansız Bir Yapı: Botter Apartmanı

Botter Apartmanı'nın Tarihi

Botter Apartmanı, Osmanlı sarayının resmi terzisi Jean Botter için ünlü mimar Raimondo D’Aronco tarafından özel olarak inşa edilmiştir. Yapı, 1901 yılında II. Abdülhamid’in giyim konusundaki titiz zevkine ve Batı modasına olan ilgisine uygun şekilde tamamlanmıştır. Aynı zamanda İstanbul’daki ilk Art Nouveau tarzı binadır. Cephesindeki çiçeklerle süslenmiş insan figürleri ve bitki motifli bordürler yer alır.

Botter Apartmanı, hem iş yeri hem de konut olarak tasarlanmıştır ve İstanbul’da bu konsepti barındıran ilk yapıdır. Çelik konstrüksiyon kullanılarak inşa edilen ilk apartman olan Botter, aynı zamanda Pera Palas’tan sonra asansörlü ikinci binadır. Bugün hala ayakta duran tarihi yapı, İstanbul’un belleğinde önemli bir yere sahiptir.

Botter Apartmanı Jean Botter İçin İnşa Edildi

Başlangıçta II. Abdülhamid’in modacısı Jean Botter için inşa edilen yapı, Botter Ailesi’nin trajik bir kaybının ardından el değiştirmiştir. Aile, genç oğullarını kaybetmenin hüznüyle Paris’e göçmüş, apartman, dönemin önemli isimlerinden Osman Paşa’nın oğlu Mahmut Nedim Efendi’ye satılmıştır. Ancak Nedim Bey’in 1939’da genç yaşta hayata veda etmiş, eşi Zeynep Ovyar burayı ticari kullanım için kiralamıştır.

Yazar ve şair Ferit Edgü, üçüncü katı bir reklam ajansına dönüştürmüş ve bir süre sonra da burayı yaşam alanı olarak kullanmaya başlamıştır. Zeynep Hanım’ın vefatından sonra uzun süren miras davaları nedeniyle yıllarca bakımsız kalmıştır. 2007 yılında ise Zeynep Ovyar’ın yeğenleri, Botter Apartmanı’nın sahipliğini Hazine’den devralmıştır.

Botter Apartmanı Restorasyon Çalışması Yapıldı

Botter Apartmanı'nda 2022 yılının Şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları, İBB Miras’ın özenli ve katılımcı yaklaşımıyla hayata geçirildi. Restorasyondan sonra Botter Apartmanı'nda, sergi salonu, tasarım atölyesi, konferans salonu gibi birçok farklı etkinlik alanı yaptırılmıştır.

Botter Apartmanı Art Nouveau Tarzı İlk Yapıdır

Botter Apartmanı, mimar Raimondo D’Aronco’nun yaratıcılığıyla şekillenmiştir ve İstanbul’un ilk Art Nouveau tarzı yapısıdır. Yedi katlı olarak tasarlanan bina, dar ve uzun bir arsaya inşa edildiği için dikdörtgen formda, bitişik nizam bir yapıya sahiptir.

Binanın dikkat çeken detaylarından biri de süslemeleridir. D’Aronco’nun özenle hazırladığı projeler, bugün İtalya’daki Udine Kent Müzesi’nde sergilenmektedir.