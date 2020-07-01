Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Altın günlerine salata, içkilere meze, çocuklara çerez, akşama yemek, sabaha kahvaltı, öğlene atıştırmalık süper bir tarif arıyorsanız, hem de fazla vaktiniz yoksa baharatlı fırın patates tam sizlik bir tarif. Patatesin her türlüsünü severim diyorsanız, çocuklarınız da sizinle aynı fikirdeyse, bir de baharatlısını denemenin tam sırası. Patates atıştırmalık olarak da harika, akşam yemeğinde yanında tavuk yada köfteyle de harika. Tabii ki sarımsak olmadan da olmaz. Patates, baharat ve sarımsak üçlüsü bir araya gelse; leziz, farklı ve hazırlaması da oldukça pratik olsa kötü mü olur? Özellikle de gelen misafirler parmaklarını yiyecekler, size ise tarifi yaza yaza yorulması kalacak. Olsa da yesek, tarifi verse de yapsak dediğinizi duyar gibiyim. Haydi, başlayalım öyleyse. Hemen mutfağa koşun ve deneyin, pişman olmayacaksınız.

Baharatlı Fırın Patates Tarifi

Malzemeler

5 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı nişasta veya un

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

2 dal taze biberiye

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı Tuz