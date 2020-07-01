Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Altın günlerine salata, içkilere meze, çocuklara çerez, akşama yemek, sabaha kahvaltı, öğlene atıştırmalık süper bir tarif arıyorsanız, hem de fazla vaktiniz yoksa baharatlı fırın patates tam sizlik bir tarif. Patatesin her türlüsünü severim diyorsanız, çocuklarınız da sizinle aynı fikirdeyse, bir de baharatlısını denemenin tam sırası. Patates atıştırmalık olarak da harika, akşam yemeğinde yanında tavuk yada köfteyle de harika. Tabii ki sarımsak olmadan da olmaz. Patates, baharat ve sarımsak üçlüsü bir araya gelse; leziz, farklı ve hazırlaması da oldukça pratik olsa kötü mü olur? Özellikle de gelen misafirler parmaklarını yiyecekler, size ise tarifi yaza yaza yorulması kalacak. Olsa da yesek, tarifi verse de yapsak dediğinizi duyar gibiyim. Haydi, başlayalım öyleyse. Hemen mutfağa koşun ve deneyin, pişman olmayacaksınız.
Baharatlı Fırın Patates Tarifi
Malzemeler
5 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım yemek kaşığı nişasta veya un
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
2 dal taze biberiye
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı Tuz
Tarif
Patatesleri büyük bir kaba koyun. Fırçalayarak kabukları tertemiz olana kadar güzelce yıkayın.
Kabukları ile beraber patatesleri elma dilim şeklinde kesin. Elma dilim yapabilmek için önce ortadan ikiye kesin. Sonra onun da yarısını kesini. İstediğiniz küçüklüğe gelinceye kadar kesmeye devam edin.
Geniş bir kaba kestiğiniz patatesleri koyun. Ayrı bir yerde baharatları, sarımsağı ve zeytinyağını iyice karıştırın.
Karıştırdığınız sosu patateslerin üzerine dökün.
Eğer isterseniz tüm patatesleri un yada nişastayla iyice harmanlayın.
Bu sırada fırını 180 derecede ısıtın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Harmanladığınız patatesleri tepsiye yayın. Yağlı kağıt yoksa eğer tepsiyi kendiniz yağlayabilirsiniz.
Patatesler iyice kızarana, tüm evi baharat kokuları kaplayana kadar bekleyin. Üstleri kızarınca içini de bir çatal yardımıyla kontrol edin. Çok sert değilse fırından çıkartın.
Mis kokulu sıcacık patatesler servis etmeye hazır.
Patatesleri pişirirken sarımsak koymazsanız eğer sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Bolca sarımsak koyduğunuz yoğurdu bir kase içinde düz bir servis tabağına alın. Tabağın kenarlarına patatesleri dizin ve üzerlerine fesleğen serpin. İkinci yöntem ise, mayonezin içine kırmızı pul biber eklemek. Bu sosa batırarak yemek de keyifli olacaktır.
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