YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

sebboy sebboy
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Altın günlerine salata, içkilere meze, çocuklara çerez, akşama yemek, sabaha kahvaltı, öğlene atıştırmalık süper bir tarif arıyorsanız, hem de fazla vaktiniz yoksa baharatlı fırın patates tam sizlik bir tarif.

Zamansızlığın dostu: Fırında baharatlı patates tarifi

Altın günlerine salata, içkilere meze, çocuklara çerez, akşama yemek, sabaha kahvaltı, öğlene atıştırmalık süper bir tarif arıyorsanız, hem de fazla vaktiniz yoksa baharatlı fırın patates tam sizlik bir tarif. Patatesin her türlüsünü severim diyorsanız, çocuklarınız da sizinle aynı fikirdeyse, bir de baharatlısını denemenin tam sırası. Patates atıştırmalık olarak da harika, akşam yemeğinde yanında tavuk yada köfteyle de harika. Tabii ki sarımsak olmadan da olmaz. Patates, baharat ve sarımsak üçlüsü bir araya gelse; leziz, farklı ve hazırlaması da oldukça pratik olsa kötü mü olur? Özellikle de gelen misafirler parmaklarını yiyecekler, size ise tarifi yaza yaza yorulması kalacak. Olsa da yesek, tarifi verse de yapsak dediğinizi duyar gibiyim. Haydi, başlayalım öyleyse. Hemen mutfağa koşun ve deneyin, pişman olmayacaksınız.

Baharatlı Fırın Patates Tarifi

Malzemeler

5 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım yemek kaşığı nişasta veya un
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
2 dal taze biberiye
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı Tuz

Tarif

Patatesleri büyük bir kaba koyun. Fırçalayarak kabukları tertemiz olana kadar güzelce yıkayın.
Kabukları ile beraber patatesleri elma dilim şeklinde kesin. Elma dilim yapabilmek için önce ortadan ikiye kesin. Sonra onun da yarısını kesini. İstediğiniz küçüklüğe gelinceye kadar kesmeye devam edin.
Geniş bir kaba kestiğiniz patatesleri koyun. Ayrı bir yerde baharatları, sarımsağı ve zeytinyağını iyice karıştırın.
Karıştırdığınız sosu patateslerin üzerine dökün.
Eğer isterseniz tüm patatesleri un yada nişastayla iyice harmanlayın.
Bu sırada fırını 180 derecede ısıtın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Harmanladığınız patatesleri tepsiye yayın. Yağlı kağıt yoksa eğer tepsiyi kendiniz yağlayabilirsiniz.
Patatesler iyice kızarana, tüm evi baharat kokuları kaplayana kadar bekleyin. Üstleri kızarınca içini de bir çatal yardımıyla kontrol edin. Çok sert değilse fırından çıkartın.
Mis kokulu sıcacık patatesler servis etmeye hazır.
Patatesleri pişirirken sarımsak koymazsanız eğer sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Bolca sarımsak koyduğunuz yoğurdu bir kase içinde düz bir servis tabağına alın. Tabağın kenarlarına patatesleri dizin ve üzerlerine fesleğen serpin. İkinci yöntem ise, mayonezin içine kırmızı pul biber eklemek. Bu sosa batırarak yemek de keyifli olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir Yeşilçam Klasiği: Acı Biber Turşusu TarifiBir Yeşilçam Klasiği: Acı Biber Turşusu Tarifi
Cevizli un helvası: Ustasından, tam ölçülü tarifCevizli un helvası: Ustasından, tam ölçülü tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaz akşamlarına en çok o yakışır

Yaz akşamlarına en çok o yakışır

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su böreği tarifi: Püf noktalarıyla gerçek su böreği yapımı

Hamuru yırtılmadan su böreği yapmak için...

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Nohuttan farklı: Bal kabaklı humus!

Baharatın Beyaz Atlı Prensi: Baharatlı Peynir Topları Tarifi

Baharatın Beyaz Atlı Prensi: Baharatlı Peynir Topları Tarifi

Yemeklerin En Tatlı Sosu: Acı Sos Tarifi

Yemeklerin En Tatlı Sosu: Acı Sos Tarifi

Kahvaltı Sevdalısı: Acuka Tarifi

Kahvaltı Sevdalısı: Acuka Tarifi

Ekşili Tatlılı: Salatalık Turşusu Tarifi

Ekşili Tatlılı: Salatalık Turşusu Tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.