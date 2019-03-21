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Zambiya'da viagra içeren enerji içeceği yasaklandı

BBC BBC
21.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Zambiya'da satılan bir enerji içeceği, iktidarsızlık ilacı Viagra'nın aktif maddesini bulundurduğu için yasaklandı.

Zambiya'da viagra içeren enerji içeceği yasaklandı

SX Energy Natural Power isimli içecek, aralarında Uganda'nın da olduğu bölge ülkelerine de ihraç ediliyordu.

Uganda'da yakın zamanda bu enerji içeceğini içen bir tüketici, ereksiyon süresinin 6 saat olduğunu söylemiş ve "aşırı terlemeden" şikayetçi olmuştu.

Üretici firmanın merkezinin bulunduğu Ndola kentinde yetkililer, Çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak, "ürünlerin geri çağırılması" talimatını verdi.

ETKEN MADDESİ: SİLDENAFİL SİTRAT

Açıklamayı yapan sözcü Tilyenji Mwanza, Zimbabwe ve Güney Afrika'da satılan ürünlerden elde edilen test sonuçlarında sildenafil sitrat maddesine rastlandığını söyledi.

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Sildenafil sitrat, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın, ereksiyon bozukluğu için piyasaya sürdüğü Viagra isimli hapın da etken maddesi konumunda bulunuyor.

ÜRETİCİ FİRMADAN HENÜZ SES YOK

Üretici firma Revin Zambia, konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Zambiyalı erkekler arasında oldukça popüler olan içecek, barlarda ve marketlerde 500 ml'lik plastik şişelerde satılıyordu.

İçeceğin satıldığı ülkelerden Malavi'de de yetkililer geçen Ocak ayında yapılan testler sonrası SX Energy Natural Power'ın satışını yasaklamıştı.

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zambiya Viagra enerji içeceği

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turkiyede varmi ?:))
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