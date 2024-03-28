Zaniolo'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi! PSG de peşine düştü... Sarı-Kırmızılılar pasa basacak

Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi beklenen İtalyan oyuncu için birçok kulüp de transfer yarışına girecek.

"ROMA HALA KALBİMDE"

Geçtiğimiz günlerde Correire dello Sport'a konuşan İtalyan oyuncu, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

PSG DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Milan ve Juventus'un da listesinde bulunduğu söylenen Zaniolo için bir başka dünya devi devreye girdi. Corriere dello Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in (PSG) Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

Haberde PSG'nin önceliği Manchester City forması giyen Bernardo Silva gibi görünse de Zaniolo'nun teknik direktör Luis Enrique için bir seçenek olabileceği aktarıldı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol attı. 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





