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Zaniolo'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi! PSG de peşine düştü... Sarı-Kırmızılılar pasa basacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 08:02
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Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray transferde de çalışmalarına devam ederken, İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo için Sarı-Kırmızılılar'a müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi beklenen İtalyan oyuncu için birçok kulüp de transfer yarışına girecek.

"ROMA HALA KALBİMDE"

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Geçtiğimiz günlerde Correire dello Sport'a konuşan İtalyan oyuncu, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

PSG DE PEŞİNE DÜŞTÜ

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Milan ve Juventus'un da listesinde bulunduğu söylenen Zaniolo için bir başka dünya devi devreye girdi. Corriere dello Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in (PSG) Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

Haberde PSG'nin önceliği Manchester City forması giyen Bernardo Silva gibi görünse de Zaniolo'nun teknik direktör Luis Enrique için bir seçenek olabileceği aktarıldı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

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Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol attı. 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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