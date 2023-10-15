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Zaniolo'nun avukatı alacağı cezayı ilk kez açıkladı! Yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme gelmişti...

15.10.2023 14:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, bu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Zaniolo'nun başı şimdilerde ise yasa dışı bahis iddialarıyla dertte. Yıldız oyuncunun avukatı bu konuyla ilgili ilk kez konuştu ve Zaniolo'nun alacağı cezayı açıkladı.

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılarda dikkat çeken bir performans sergileyen İtalyan yıldız, bu yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Nicolo Zaniolo, bahis soruşturması sebebiyle yetkililer tarafından sorgulanmış ve süresiz olarak milli takım kampından ayrılmıştı. Zaniolo ile ilgili ne karar verileceği merak konusu olurken yıldız oyuncunun avukatından açıklama geldi.

"SADECE BİRKAÇ YÜZ EURO PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA"

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İtalyan yıldızın avukatı Gianluca Tognozzi, La Gazzetta dello Sport'a konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Tognozzi, "Nicolo, asla bahis oynamadı. Bunu bana da söyledi. Sadece online olarak kart oyunları oynamış olması mümkün. Tüm bu konuları açıklığa kavuşturacağız. Sadece birkaç yüz euro para cezasıyla karşı karşıya. Bunların tamamı, bu olay tekrar yaşanmadığı sürece geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

3 YIL MEN EDİLME TEHLİKESİ

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Futbolda yasa dışı bahis olaylarına karışan oyunculara verilen cezalar çok büyük. Olası bir durum karşısında minimum 3 yıldan başlayan cezalarla karşılaşan oyunculara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

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