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Zaniolo'nun başı dertte! Hocası sahip çıktı ama...

02.10.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrolarına kattıkları İtalyan oyuncu Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu. Performansı eleştirilen Zaniolo'ya sahip çıkan Emery, yıldız oyuncudan çok memnun olduğunu ifade etti.

Zaniolo'nun başı dertte! Hocası sahip çıktı ama...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulunarak oyuncusuna sahip çıktı.

"ZANİOLO İLE KONUŞMAK VE ONUNLA ÇALIŞMAK ÇOK KOLAY"

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Aston Villa taraftarlarının eleştirilerine cevap veren Emery oyuncusuna sahip çıktı. Emery, "Zaniolo ile konuşmak ve onunla çalışmak çok kolay. İlk günden itibaren bize karşı davranışları ve bağlılığı çok iyi. Adaptasyonu çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor. Eleştiri yapmak için henüz erken." sözlerini kullandı.

"ONDAN ÇOK MEMNUNUM"

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Kötü oynadığı iddialarını reddeden Emery, "Daha çok sağ kanatta oynuyordu ama şimdi sol tarafta oynamasına ihtiyacımız vardı. Sol kanatta oynamaya uygun da ve orada oynarken ve takıma yardım ederken gerçekten iyi hissediyordu. Onu farklı pozisyonlarda kullanacağım ve ondan çok memnunum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Aston Villa galatasaray zaniolo isla

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