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Zaniolo'nun talipleri günden güne artıyor! Galatasaray'a dönemeden kaptılar... Aston Villa'dan gelen haberi duyan peşine düştü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 17:46 | Son Güncelleme:
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Galatasray'ın Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'yu Sarı-Kırmızılılar'a geri göndereceği haberini duyan dev kulüpler yıldız oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun takıma dönüp dönmeyeceği merak edilirken, geçtiğimiz günlerde The Athletic muhabiri Jacob Tanswell, Aston Villa'nın Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve İtalyan futbolcunun Galatasaray'a döneceğini yazmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'a geri dönmesi beklenen Zaniolo için İtalyan basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR PEŞİNE DÜŞTÜ

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Habere göre Serie A'nın köklü kulüpleri uventus, Milan, Napoli ve Fiorentina'nın 24 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı aktarıldı.

GALATASARAY'DA 6 GOLE KATKI

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Galatasaray'ın 15 milyon euro ödediği Zaniolo, sarı kırmızılı takımda 12 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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