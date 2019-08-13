SPOR

Zanka: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, sarı-lacivertli formanın başarısı için her şeyi yapacağını ve sezon sonu özlenen şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

Zanka: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz

Fenerbahçe'nin İngiltere ekibi Huddersfield'dan transfer ettiği 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka), yaptığı açıklamada, mücadeleci bir yapısı olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin en büyük kulübünün başarısı için sahada geri adım atmayacağım." diyen sarı-lacivertli oyuncu, "Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Fenerbahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum. Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de 'Zanka gibi taşıyacağız bu formayı' diyecekler." şeklinde konuştu.

Gösterdiği performansla rakiplerinin sevmediği bir isim haline geldiğini anlatan Zanka, "Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen bir isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler. Bundan sonra ben ve takım arkadaşlarım bu büyük kulübün başarısı için sahada savaşacağız. Bir an olsun geri adım atmadan, şampiyonluk için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara çağrı da bulunan Zanka, "Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada, onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimİşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zanka Fenerbahçe sSpor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Diagne bombası! İşte rakam

Diagne bombası! İşte rakam

Onyekuru resmen açıklandı!

Onyekuru resmen açıklandı!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zanka: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz

Zanka'dan şampiyonuk sözleri

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Nzonzi

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim

Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü

Zanka çalışmalarını sürdürdü

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.