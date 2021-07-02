Zayıflama sırrını paylaştı! Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan hareket: "5 kilo zayıflatıyor..."

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir uzak kaldığı ekranlara FOX'un sevilen projelerinden "Kefaret" dizisi ile döndü. Mert Fırat'la başrolü paylaşan ünlü oyuncu, son dönemin en zorlu televizyon sezonlarından birinde tutunmayı başardı. "Teşkilat" dizisi gelene kadar pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri de "Kefaret"ti. Ama "Teşkilat" herkesin planlarını alt üst etti. "Kefaret" dizisi hakkında sürekli final söylentileri çıksa ve günü değişse de, şu an kesinleşen bir durum yok. Nurgül Yeşilçay da Instagram hesabından her fırsatta "yeni bölüm" paylaşımı yaparak dizinin biteceği söylentilerine son noktayı koyuyor. Ama ünlü oyuncunun paylaşımları diziyle sınırlı kalmıyor. Çoğu zaman takipçilerini çok güldüren Nurgül Yeşilçay, bugün de zayıflama sırrını paylaştı.

"5 kilo zayıflatıyor"

Sık sık fiziğiyle ve kilolarıyla ilgili espriler yapan Nurgül Yeşilçay, bugün de 5 kilo zayıflatan bir makyaj malzemesi bulduğunu açıkladı.

"Ya bir kontür makyaj malzemesi aldım, sürünce 5 kilo zayıflatıyor. Peki bu bilgi sizin ne işinize yarayacak?" diyerek takipçilerini güldürdü.

