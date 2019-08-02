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Zayıflamak için mide balonu ve botoks uygulaması nedir? Mide balonu ve mide botoksu kimlere hangi durumlarda uygulanır?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 02.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, mide balonu ve mide botoksu ile ameliyatsız kilo verme yöntemlerini sizler için anlattı.

Zayıflamak için mide balonu ve botoks uygulaması nedir? Mide balonu ve mide botoksu kimlere hangi durumlarda uygulanır?

İntra gastrik balon yani halk arasında mide balonu olarak adlandırılan ameliyatsız teknik, yeme alışkanlığını değiştirmek, mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla uygulanır. Özellikle ameliyat riski olan obez hastalarda, ameliyat çekincesi olan obez kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda, aşırı obez hastaların ameliyat öncesi ve cerrahi riskleri azaltmak için uygun bir obezite tedavi yöntemidir.

NASIL UYGULANIR?

Teknik endoskopik olarak uygulanmaktadır. Yani herhangi bir ameliyat söz konusu değildir. İşlem süresi ortalama 15 dakikadır. İntra Gastrik Balon uyanık olarak sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Genellikle sedasyon altında uygulanan balon, yine anestezi altında çıkarılmalıdır. İşlem sonrasında hastalar eve gidebilmektedir.

PEKİ MİDE BOTOKSU NEDİR?

Günümüzde artık botoksun birçok kullanım alanı vardır. Obezite tedavisinde yer alan mide botoksunda, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir.

Bu işlemle birlikte mide kaslarının kasılması sınırlandırılır ve mide boşalma süresi gecikir. Böylelikle hastada iştah kaybı oluşur. Mide botoksu vücut kitle indeksi 35'in altı olan kişilere yapılabilir. Çünkü vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan kişilerde mide botoksu etkili olmayabilir. İdeal hasta grubu ise ameliyata gerek duyulmayan ve kilo vermek isteyen hastalardır. Endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Mide botoksunda bir kesi yoktur. İşlem öncesi hasta anestezi doktoru tarafından uyutulur. İşlem yaklaşık 20 dakika sürmekle birlikte mide botoksu operasyonu sonrası hastanın gece hastanede kalmasına gerek yoktur.

Mide botoksu uygulamasıyla yaklaşık 6 ila 8 ay arasında ideal kiloya ulaşılması hedeflenir. Midede herhangi bir hasar oluşturmayan mide botoksunun ciddi bir yan etkisi yoktur. Botoksa alerjisi olanlar ve kas hastalığı bulunan hastalara bu işlem uygulanmaz.

Ameliyatsız zayıflama teknikleri hakkında alanında uzman bir genel cerrahi uzmanından daha fazla bilgi alabilirsiniz.

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