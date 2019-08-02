Zayıflamak için mide balonu ve botoks uygulaması nedir? Mide balonu ve mide botoksu kimlere hangi durumlarda uygulanır?

İntra gastrik balon yani halk arasında mide balonu olarak adlandırılan ameliyatsız teknik, yeme alışkanlığını değiştirmek, mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla uygulanır. Özellikle ameliyat riski olan obez hastalarda, ameliyat çekincesi olan obez kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda, aşırı obez hastaların ameliyat öncesi ve cerrahi riskleri azaltmak için uygun bir obezite tedavi yöntemidir.

NASIL UYGULANIR?

Teknik endoskopik olarak uygulanmaktadır. Yani herhangi bir ameliyat söz konusu değildir. İşlem süresi ortalama 15 dakikadır. İntra Gastrik Balon uyanık olarak sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Genellikle sedasyon altında uygulanan balon, yine anestezi altında çıkarılmalıdır. İşlem sonrasında hastalar eve gidebilmektedir.

PEKİ MİDE BOTOKSU NEDİR?

Günümüzde artık botoksun birçok kullanım alanı vardır. Obezite tedavisinde yer alan mide botoksunda, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir.