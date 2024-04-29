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Zayıflaması eleştiriliyordu! Büyük beden model kıvrımlarını sergiledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 09:03
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Büyük beden modeller arasında öncü olan Ashley Graham, Fransa'dayken kıvrımlarını ve yaza hazır bronzluğunu göstermek için Instagram'da paylaşım yaptı. Graham son dönemde zayıfladığı yönünde eleştiriler alıyordu.

Kıvrımlı hatları, gösteri dünyasının kabul ettiği ölçülere uymayan bedeni ve doğallığından taviz vermeden yıllarca çalışarak kendine modeller dünyasında sağlam bir yer edinen Ashley Graham, ünlü Sports Illustrated dergisinin özel bikini sayısına kapak olmayı başaran ilk büyük beden manken olmayı başardı.

Graham geçtiğimiz aylarda da "Dünyanın en seksi kadını" seçilerek ezberleri bozdu. Bedeniyle barışık olan ünlü büyük beden model bir süredir bir kısım tarafından zayıfladığı yönünde eleştirilere maruz kalıyor.

Ekran Alıntısı

Beden olumlama ve gösteri dünyasında kadınlara yapılan zayıflık baskısı konusunda hep açık sözlü olan model ise bu tarz eleştirilere pek de kulak asmıyor.

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Son olarak mayosunu giyip kıvrımlarını sergileyen Graham hayranlarından yine tam not aldı. 36 yaşındaki model, limon yeşili desenli mayosuyla yaza hazır olduğunun mesajını verdi.

Daha fazla dayanamadı! Bomba paylaşım Daha fazla dayanamadı! Bomba paylaşım


Vitrin


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Ashley Graham Model yaşında
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