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Zayıflayan İclal Aydın 10 yaş gençleşti! İşte o paylaşım

26.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu, sunucu ve yazar İclal Aydın geçtiğimiz aylarda, girdiği sıkı diyet sonrasında verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Aydın şimdi de kendisini 10 yaş gençleştirecek bir operasyon yaptırdı.

Zayıflayan İclal Aydın 10 yaş gençleşti! İşte o paylaşım

Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan İclal Aydın, sıkı bir diyet sonucunda formuna kavuştu. Kilo verme süreciyle ilgili soru yağmuruna tutulan Aydın, yeni bir yola çıktığını ve sıkı bir programla birkaç ayda zayıfladığını söyledi.

Fazla kiloları verdikten sonra İclal Aydın kendisini gençleştirecek operasyonu da buldu. İclal Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile "DNA ışıltısı" adı verilen bir estetik uygulama yaptırdığını itiraf etti.

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İclal Aydın'a 'her geçen gün güzelleşiyorsun' yorumları gelirken, son hali görenleri şaşkına çevirdi.

DNA IŞILTISI NEDİR?

DNA ışıltısı yöntemi ile kırışıklıklar ve nem kaybı giderilebilirken aynı zamanda cilde daha sıkı bir görüntü de katılır. DNA ışıltısı ile cilt hem daha sağlıklı hem de daha gergin bir hal alır. Cilt mikroskobik olarak daha genç bir hale gelir.

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DNA ışıltısı genellikle 40-45 yaşlarındaki hastalar için tercih edilen ve yoğun anti-aging yaratan bir yöntemdir. Uygulama hastanın ihtiyacına göre 3 seans olacak şekilde tercih edilebilir. Yine hastanın ihtiyacına göre uygulama için bir zaman algoritması çıkartılır ve bu süre zarfında hastaya DNA ışıltısı uygulanır.

Bu uygulama ile 10 yaş gençleşmenin mümkün olduğu söylenir.


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İclal Aydın
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