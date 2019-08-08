"Zebun" filminin çekimlerinde sona gelindi

Zer Film ve HM Productions ortaklığıyla yapımı gerçekleştirilen gerilim ve korku türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirildi. Ceylan, "Zebun"un Zer Film'in HM Productions ile yola çıktığı ilk film olduğuna işaret ederek, "Çoğunlukla korku filmleri gerçeklerden uzak oluyor. Biz ise gerçek, yaşanmış bir olayı ve insanlarımızın inanmış olduğu bir konuyu beyazperdeye aktaralım istedik." dedi.
Filmin Türkiye'deki tüm korku filmlerinden farklı olacağına dikkati çeken Ceylan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Zombi gibi figürlere yer vermedik. Filmin verdiği çok güzel bir mesaj var. Son nesil, ninelerimizin, dedelerimizin bize verdiği mesajları bilmiyor. Gerçekçi bir film olması sebebiyle birçok oyuncu arkadaşımız senaryoya ürkerek, korkarak baktı. Hatta birçok oyuncu filmde rol almak istemedi. Bu anlamda da bugüne kadar çekilmiş korku filmlerden çok daha fazla 'Zebun'un izleneceğini düşünüyoruz."
Muammer Ceylan, bu filmin ardından yine Yeşilçam tadında bir dram filmi ve alışılagelmişin dışında günlük hayattan esinlenerek kaleme alınan bir komedi filmini de sinemaseverlerin beğenisine sunmak istediklerini sözlerine ekledi.
Filmin başrol oyuncusu Hakan Akgün ilk kez bir sinema filminde yer aldığını belirterek, "Normalde de korkan biriyim ve korku filmi izlemiyorum. Haliyle böyle bir filmde rol almak farklı bir duygu oluşturdu bende. Belki de zaten korktuğum için role daha iyi adapte olabildim." dedi.
Akgün, filmde "Kenan" adlı bir iş adamını canlandırdığını aktararak, şunları anlattı: "Bu karakterin bilmeden de olsa yaptığı bir yanlış var, diğer taraftaki varlıklara diyelim. Senaryo sonunda bu karakter bu yanlışın bedelini ödüyor. Açıkcası sonu sürpriz ve seyircilerin hoşuna gidecekleri bir filmin hazırlığı içerisindeyiz. Ülkemizde de son yıllarda korku filmi izleyicisi oldukça arttı. İyi işler de yapılıyor. Biz de yapılan o iyi işlerden birini icra etmeye çalışıyoruz."
Filmin konusu özetle şöyle:
"Kenan evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Bir iş seyahatinden dönüşte bir takım gariplikler yaşamaya başlar. Yaşadıklarını ilk önce yoğun iş temposu ve yorgunluk olarak düşünen Kenan, gördüğü şeylerin halüsinasyon olmaktan çıktığını anladıktan sonra durumu yakın arkadaşı Burak'a anlatır. Burak'ın da desteğiyle önce psikoloğa ardından bir din adamına giden Kenan, yaşadığı olaylarla yüzleşmek zorunda kalacaktır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum