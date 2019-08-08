"Zebun" filminin çekimlerinde sona gelindi

Zer Film ve HM Productions ortaklığıyla yapımı gerçekleştirilen gerilim ve korku türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirildi. Ceylan, "Zebun"un Zer Film'in HM Productions ile yola çıktığı ilk film olduğuna işaret ederek, "Çoğunlukla korku filmleri gerçeklerden uzak oluyor. Biz ise gerçek, yaşanmış bir olayı ve insanlarımızın inanmış olduğu bir konuyu beyazperdeye aktaralım istedik." dedi.

Filmin Türkiye'deki tüm korku filmlerinden farklı olacağına dikkati çeken Ceylan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Zombi gibi figürlere yer vermedik. Filmin verdiği çok güzel bir mesaj var. Son nesil, ninelerimizin, dedelerimizin bize verdiği mesajları bilmiyor. Gerçekçi bir film olması sebebiyle birçok oyuncu arkadaşımız senaryoya ürkerek, korkarak baktı. Hatta birçok oyuncu filmde rol almak istemedi. Bu anlamda da bugüne kadar çekilmiş korku filmlerden çok daha fazla 'Zebun'un izleneceğini düşünüyoruz."

Muammer Ceylan, bu filmin ardından yine Yeşilçam tadında bir dram filmi ve alışılagelmişin dışında günlük hayattan esinlenerek kaleme alınan bir komedi filmini de sinemaseverlerin beğenisine sunmak istediklerini sözlerine ekledi.