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Zehirlendiğini söylemişti! Evrim Keklik sağlık durumunu paylaştı

31.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evrim Keklik Survivor programı ile ün kazandı. Enerjik kişiliği ve dobra karakteri ile dikkat çeken Keklik, hem Survivor'da hem de Survivor sonrasında magazin gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz gün sağlık durumuyla ilgili yaşadığı sorunu anlatan Keklik, takipçileriyle güncel durumu paylaştı.

Zehirlendiğini söylemişti! Evrim Keklik sağlık durumunu paylaştı

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarının renkli yarışmacılarının başında gelen Evrim Keklik, Survvior sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli konuşuldu. Tatil pozlarıyla beğeni alan Keklik, geçtiğimiz gün zehirlendiğini açıklamıştı. Keklik'ten sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz gün zehirlendiğini söyleyen Keklik, sosyal medya hesabının hikaye kısmından şu ifadeleri paylaşmıştı: "Minik bir zehirlenme yaşadım. Bilenler bilir modum ah midem"
Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Günlük yaşam tarzını takipçileriyle sık sık paylaşmaya devam eden Keklik, "Sanırım iyileştim" yazdı.
Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Evrim Keklik Survivor sonrası seyahate çıktı.
Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Yurt dışını gezen Keklik, sık sık fotoğraf paylaştı.
Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

1991 İstanbul doğumlu Keklik 31 yaşındadır.
Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Bir dönem voleybol oynadı ancak sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.
Survivor Evrim Keklik zehirlendi! Sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı

Sonrasında yüzme hocası olarak çalışmaya başladı.

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