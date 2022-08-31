Zehirlendiğini söylemişti! Evrim Keklik sağlık durumunu paylaştı

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarının renkli yarışmacılarının başında gelen Evrim Keklik, Survvior sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli konuşuldu. Tatil pozlarıyla beğeni alan Keklik, geçtiğimiz gün zehirlendiğini açıklamıştı. Keklik'ten sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz gün zehirlendiğini söyleyen Keklik, sosyal medya hesabının hikaye kısmından şu ifadeleri paylaşmıştı: "Minik bir zehirlenme yaşadım. Bilenler bilir modum ah midem"



Günlük yaşam tarzını takipçileriyle sık sık paylaşmaya devam eden Keklik, "Sanırım iyileştim" yazdı.



Evrim Keklik Survivor sonrası seyahate çıktı.



Yurt dışını gezen Keklik, sık sık fotoğraf paylaştı.



1991 İstanbul doğumlu Keklik 31 yaşındadır.



Bir dönem voleybol oynadı ancak sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.



Sonrasında yüzme hocası olarak çalışmaya başladı.

