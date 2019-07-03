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Zehirli katran çukuruna düştü ancak bir mucize yaşandı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Olay Rusya'nın batısındaki Pavlosk kentine yakın St. Petersburg'da yaşandı. Bir adam zehirli katran çukuruna düştü ama mucize eseri hayatta kalmayı başardı.

Zehirli katran çukuruna düştü ancak bir mucize yaşandı!

Asfalt çalışmaları için açılan çukura düşen adam çevredeki işçiler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

33 yaşında ismi açıklanmayan zavallı adam hastaneye kaldırıldığında acı içinde kıvranıyordu.

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Acil müdahale edilen adamın derisinin üzerindeki yapışkan tabaka keskin bıçaklarla kazınarak temizlendi.

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En az üç saat süren operasyonun sonucunda vücudu tamamen katrandan arındırılan adam tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
katran asfalt rusya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mazotla yıkayın adamı geçer hepsi
abd de olsa süper yeteneklerle geri döner :))
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