Zehirli katran çukuruna düştü ancak bir mucize yaşandı!

Asfalt çalışmaları için açılan çukura düşen adam çevredeki işçiler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
33 yaşında ismi açıklanmayan zavallı adam hastaneye kaldırıldığında acı içinde kıvranıyordu.
Acil müdahale edilen adamın derisinin üzerindeki yapışkan tabaka keskin bıçaklarla kazınarak temizlendi.
En az üç saat süren operasyonun sonucunda vücudu tamamen katrandan arındırılan adam tedavisinin ardından taburcu edildi.
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