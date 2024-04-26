Ceyda Düvenci'den boşanma sebebi o gösterilmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar aşkı belgelendi! Yeni sevgilisiyle...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

ONUN İÇİN BOŞANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

AŞK BELGELENDİ

Şakrak ile Akpınar'ın aşkı belgelendi. Geçtiğimiz gün Zeynep Bastık konserinde görüntülenen ünlü çift bu defa Etiler'de görüldü.

"BİZİ BİLEN BİLİR"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekâna giden Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'a arkadaşları eşlik etti. Şakrak, gazetecilerin, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap verdi.