Ceyda Düvenci'den boşanma sebebi o gösterilmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar aşkı belgelendi! Yeni sevgilisiyle...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.
Boşanmanın ardından ihanet iddiaları da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
Şakrak ile Akpınar'ın aşkı belgelendi. Geçtiğimiz gün Zeynep Bastık konserinde görüntülenen ünlü çift bu defa Etiler'de görüldü.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekâna giden Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'a arkadaşları eşlik etti. Şakrak, gazetecilerin, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap verdi.