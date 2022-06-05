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Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde! Herkes alkışladı...

05.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Zehra Güneş, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem’i ziyaret etti. Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Zehra Güneş'e yüzlerce yorum yapıldı.

Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde! Herkes alkışladı...

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür’e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

ZEHRA GÜNEŞ, ÖMÜR’Ü EVİNDE ZİYARET ETTİ

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Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi’nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür’ü evinde ziyaret etti. Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.


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