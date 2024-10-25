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  4. Zehra Güneş görüntü vermek istemedi... Muhabire tepkisi gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Zehra Güneş görüntü vermek istemedi... Muhabire tepkisi gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

25.10.2024 09:07
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 09:07
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş hem özel hayatı hem de spor kariyeri ile gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Trabzon'da bir etkinlikte görüntülendi. Fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olan Zehra Güneş'in muhabirle arasındaki diyalog kısa sürede gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isim. Ülkemizin başarılı voleybolcularından Zehra Güneş her adımıyla adeta olay oluyor.

Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Güneş son olarak Trabzon'da bir etkinliğe katıldı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Güneş fotoğrafının çekilmesinden rahatsız oldu ve muhabire; 'Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?' diye sordu.

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Muhabir ise Güneş'e 'Gazeteciyim' yanıtı verdi. Bu durumdan rahatsız olduğu görülen Güneş'in tavırları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları; 'rahatsız olması normal', 'Tuhaf bir şey görmedim. Tamam deyip önüne dönmüş zaten.' diyerek Güneş'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da 'sonuçta ünlüsün', 'o da işini yapıyor senin gibi' gibi eleştirel yorumlar da bulundu.

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Zehra Güneş
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