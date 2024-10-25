Zehra Güneş görüntü vermek istemedi... Muhabire tepkisi gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isim. Ülkemizin başarılı voleybolcularından Zehra Güneş her adımıyla adeta olay oluyor.

Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Güneş son olarak Trabzon'da bir etkinliğe katıldı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Güneş fotoğrafının çekilmesinden rahatsız oldu ve muhabire; 'Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba?' diye sordu.

Muhabir ise Güneş'e 'Gazeteciyim' yanıtı verdi. Bu durumdan rahatsız olduğu görülen Güneş'in tavırları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları; 'rahatsız olması normal', 'Tuhaf bir şey görmedim. Tamam deyip önüne dönmüş zaten.' diyerek Güneş'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da 'sonuçta ünlüsün', 'o da işini yapıyor senin gibi' gibi eleştirel yorumlar da bulundu.