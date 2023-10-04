Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış! Görüntüleri yeniden gündem oldu

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan ünlü voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim sempatik tavırları ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

24 yaşındaki yıldız voleybolcu şimdi de yıllar önceki görüntüleriyle sosyal medyayı salladı. O dönem henüz 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri ortaya çıktı.

O Ses Türkiye'ye katılan ve kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmak için çekimlere giden Zehra Güneş, arkadaşının performansından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisinden bahsetmesiyle jüri üyeleriyle tanışmıştı.

Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demiş ve kamera Zehra Güneş'e dönmüştü.

Stüdyoda bulunan seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in genç yaşına rağmen sahip olduğu fiziği karşısında şaşkına dönmüştü.

Zehra Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" demişti.

O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.



