MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış! Görüntüleri yeniden gündem oldu

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış! Görüntüleri yeniden gündem oldu

04.10.2023 10:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin yıllar önceki görüntüleri sosyal medyayı salladı. Meğer Zehra Güneş arkadaşını desteklemek için O Ses Türkiye'ye katılmış. Güneş'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan ünlü voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim sempatik tavırları ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Zehra Güneş 1

24 yaşındaki yıldız voleybolcu şimdi de yıllar önceki görüntüleriyle sosyal medyayı salladı. O dönem henüz 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Zehra Güneş 2

O Ses Türkiye'ye katılan ve kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmak için çekimlere giden Zehra Güneş, arkadaşının performansından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisinden bahsetmesiyle jüri üyeleriyle tanışmıştı.

Zehra Güneş o ses

Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demiş ve kamera Zehra Güneş'e dönmüştü.

Zehra Güneş O SESS 2

Stüdyoda bulunan seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in genç yaşına rağmen sahip olduğu fiziği karşısında şaşkına dönmüştü.

Zehra Güneş O SES 3

Zehra Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" demişti.

zehra güneş

O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıldırtan yorum! Soruşturma başlatıldı Çıldırtan yorum! Soruşturma başlatıldı
Kumsala sere serpe uzanarak poz verdi! Beğeni yağdıKumsala sere serpe uzanarak poz verdi! Beğeni yağdı
Survivor'ın yıldızıydı! Gören şaştı kaldıSurvivor'ın yıldızıydı! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.