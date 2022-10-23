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Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı ''Çok güzelsin, ben sandım''

23.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca meslek hayatıyla değil, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine toplayan güzel voleybolcu Zehra Güneş, ailesine olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in ablasıyla meslektaş olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı ''Çok güzelsin, ben sandım''

Vakıfbank Spor Kulübü'nde orta oyuncu pozisyonunda yer alan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi de tanıdık çıktı. Zehra Güneş'in 18 yaşındaki kız kardeşi İrem Güneş'i görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Kartal doğumlu Zehra Güneş, 13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başladı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş, hâlâ burada forma terletiyor.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Daha önce Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunda sahaya çıkan yıldız, Türkiye Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla tanınırlığını arttırdı.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Şimdilerde Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, özel yaşamıyla merak uyandırmaya devam ediyor.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş de ablasının izinden giderek voleybolcu oldu.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

2004 doğumlu İrem Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda yer alıyor.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

TVF Spor Lisesi'nden mezun olan İrem Güneş, sosyal medyada da epey aktif.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Instagram'da 25 binden fazla takipçisi bulunan İrem Güneş'e övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Zehra Güneş, kız kardeşinin Instagram paylaşımına ''Çok güzelsin. Ben sandım'' yorumunu yapmıştı.

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı


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