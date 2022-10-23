Zehra Güneş'in kız kardeşi de tanıdık çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı ''Çok güzelsin, ben sandım''

Vakıfbank Spor Kulübü'nde orta oyuncu pozisyonunda yer alan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi de tanıdık çıktı. Zehra Güneş'in 18 yaşındaki kız kardeşi İrem Güneş'i görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.
Kartal doğumlu Zehra Güneş, 13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başladı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş, hâlâ burada forma terletiyor.
Daha önce Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunda sahaya çıkan yıldız, Türkiye Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla tanınırlığını arttırdı.
Şimdilerde Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, özel yaşamıyla merak uyandırmaya devam ediyor.
Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş de ablasının izinden giderek voleybolcu oldu.
2004 doğumlu İrem Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda yer alıyor.
TVF Spor Lisesi'nden mezun olan İrem Güneş, sosyal medyada da epey aktif.
Instagram'da 25 binden fazla takipçisi bulunan İrem Güneş'e övgü dolu yorumlar yapılıyor.
Zehra Güneş, kız kardeşinin Instagram paylaşımına ''Çok güzelsin. Ben sandım'' yorumunu yapmıştı.