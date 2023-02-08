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Zehra Güneş o fotoğrafı görünce kahroldu! 'Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'

08.02.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Güney Doğu'yu yerle bir eden deprem faciası sonrası binlerce kaybına ağlarken, magazin ve spor camiası da peş peşe destek mesajları paylaştı. Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, depremde ölen kızının elini bırakmayan babayı görünce kahroldu.

Zehra Güneş o fotoğrafı görünce kahroldu! 'Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden kızının elini bırakmayan babanın görüntüsü, Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, acının fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

Zehra Güneş ölen kızının elini tutan babayı görünce kahroldu! 'Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'

Ses getiren fotoğrafı paylaşan Zehra Güneş, ''Ben acımı dile getiremiyorum. Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum. Keşke orada olsam da geçeceğini söyleyip ellerinden tutabilsem küçücük çocukların.'' ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş o fotoğrafı görünce kahroldu! 'Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'

Umudunu kaybetmeyen milli voleybolcu, ''Bunu hep birlikte atlatabiliriz. Acımız çok büyük ama biz de çok büyük ve yürekli bir milletiz.'' dedi.

Zehra Güneş o fotoğrafı görünce kahroldu! 'Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'


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