Zehra Güneş o fotoğrafı görünce kahroldu! 'Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden kızının elini bırakmayan babanın görüntüsü, Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, acının fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

Ses getiren fotoğrafı paylaşan Zehra Güneş, ''Ben acımı dile getiremiyorum. Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum. Keşke orada olsam da geçeceğini söyleyip ellerinden tutabilsem küçücük çocukların.'' ifadelerini kullandı.

Umudunu kaybetmeyen milli voleybolcu, ''Bunu hep birlikte atlatabiliriz. Acımız çok büyük ama biz de çok büyük ve yürekli bir milletiz.'' dedi.



