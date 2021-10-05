Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yeni sezon öncesi Sporx'e konuştu. Güneş, kariyer hedefleriyle ilgili konuşurken, Ronaldo'ya olan hayranlığını da itiraf etti.

"BU TAKIMA KARŞI OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Vakıfbank'ı yuvası olarak gördüğünü söyleyen Zehra, "Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberler i ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum" dedi.

"AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR"

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığıyla ilgili konuşan Zehra, "Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım. Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu" ifadelerini kullandı.



