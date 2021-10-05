SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

05.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları'nda dünya çapında kitle yakalayan, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant'la takipleşmeye başlayan Milli voleybolcu Zehra Güneş, Cristiano Ronaldo'ya hayran olduğunu açıkladı. Güneş, "Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim" diye konuştu.

Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yeni sezon öncesi Sporx'e konuştu. Güneş, kariyer hedefleriyle ilgili konuşurken, Ronaldo'ya olan hayranlığını da itiraf etti.

"BU TAKIMA KARŞI OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Vakıfbank'ı yuvası olarak gördüğünü söyleyen Zehra, "Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberler i ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum" dedi.

"AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR"

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığıyla ilgili konuşan Zehra, "Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım. Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yediİzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi
Ozan Tufan'a şampiyon hocaOzan Tufan'a şampiyon hoca
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

MHK Ali Palabıyık için kararını verdi

MHK Ali Palabıyık için kararını verdi

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Görenler şaşırdı! Ev fiyatına forma

Görenler şaşırdı! Ev fiyatına forma

Gerginlik yaşanmıştı! Mesut Özil açıklaması

Gerginlik yaşanmıştı! Mesut Özil açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.