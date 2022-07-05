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Zeki Çelik kimdir? Roma'ya transfer olan Zeki Çelik nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

05.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Çelik ile ilgili beklenen açıklama İtalya Serie A ekibi Roma'dan geldi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Peki Zeki Çelik kimdir? Vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İşte Roma'ya transfer olan Zeki Çelik'in hayatı, biyografisi ve oynadığı takımlar...

Zeki Çelik kimdir? Roma'ya transfer olan Zeki Çelik nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Zeki Çelik günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Roma ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Zeki Çelik kimdir? Roma'ya transfer olan Zeki Çelik nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Zeki Çelik 17 Şubat 1997'de Bursa, Yıldırım'da dünyaya geldi. Tam adı Mehemt Zeki Çeliktir.

Zeki Çelik futbola 2008'de Yavuz Selimspor altyapısında başladı. Altyapı kariyerine 2009-2015 yılları arasında Bursaspor'da oynayarak devam eden futbolcunun profesyonel kariyeri boyunca oynadığı takımlar şu şekildedir:

2015-2016 Bursaspor
2015-2016 → Karacabey BS (kiralık)
2016-2018 İstanbulspor
2018- Lille

Milli takım kariyeri:

2012-2013 Türkiye U-16
2013-2014 Türkiye U-17
2014 Türkiye U-18
2017-2018 Türkiye U-21
2018- Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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