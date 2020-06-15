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Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.

Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli koçu Obradovic İstanbul'a döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Futbol takımının başına getirilmeli
biraz akıllıysa düşünmeden hemen ayrılır!! zaten FB küçülecek istediği oyuncuları da transfer edemezler çünkü 50 kuruşa muhtaçlar
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