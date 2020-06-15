Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli koçu Obradovic İstanbul'a döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
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