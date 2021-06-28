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Zeljko Obradovic: Partizan'a her zaman borçluyum

28.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Partizan'a imza töreninde konuştu.

Zeljko Obradovic: Partizan'a her zaman borçluyum

Fenerbahçe Beko'dan sonra antrenörlük kariyerine bir yıl ara veren Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

61 yaşındaki Sırp antrenör, düzenlenen imza töreninde "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir. Partizan'ı eski günlerinde döndürebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için söz veriyorum. EuroLeague döneceğiz ama bir seneliğine değil. Hep orada olacağız." dedi.

Zeljko Obradovic, Partizan'a dönmesi hakkında "Bugünlere gelmemde Partizan'ın büyük rolü var. Bu yüzden hissettiklerim belli. Partizan'a her zaman borçluyum. Neden geri geldiğimi ve benden neler beklenildiğini iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"EKİBİMDE OLAN İNSANLAR..."

Teknik ekibi hakkında konuşan Obradovic "Ekibimde olan insanlar, kararlarıma karşı eleştirisel olmalı. Sadece başını sallayacak, beni onaylayacak bir ekip istemiyorum. Son karar benim ama tartışmalıyız. Profesyonel bir yapı ile devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Obradovic ayrıca "Genç oyunculara şans vermeliyiz. 12 Sırp oyuncu isterim ama bu ne kadar gerçekçi bir fikir? Hedeflerimizle ilgili kadrodaki oyuncularla görüşeceğiz, bir planlama yapacağız" dedi.

Partizan'ın Kızılyıldız rekabeti hakkında da konuşan Obradovic "Kızılyıldız'ın başında olan Dejan Radonjic yakın arkadaşım ve oturup konuşmaya davet edeceğim. Asla rakip takımları kışkırtacak bir kulüp olmayacağız. Bunda ısrarcı olacağız" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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