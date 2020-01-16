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  4. Zemheri dizisi oyuncuları ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı

Zemheri dizisi oyuncuları ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, zengin oyuncu kadrosuna sahip 'Zemheri', dün akşam Show TV'de ekran yolculuğuna başladı. Merakla beklenen dizinin ilk bölümünü, tüm ekip beraber izleyerek bu heyecanı birlikte yaşadılar.

Zemheri dizisi oyuncuları ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren, yayınlanan ilk tanıtımından itibaren heyecan uyandıran 'Zemheri', ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.

Zemheri Ekibi (2)

Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümünü tüm ekip bir arada izledi. Oyuncularla birlikte yönetmen Hilal Saral ve senarist Sema Ergenekon, bu heyecanı birlikte yaşadılar. Bölümün sonunda birbirlerini tebrik eden ve pasta kesen ekip, gecenin hatırası olarak bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Zemheri Ekibi (3)
Show TV'de ekranlara gelen dizinin ilk bölümünde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze arasındaki aşk izleyenleri büyüledi. İki kardeş olarak izlediğimiz Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse'nin karakterleri de büyük merak uyandırdı. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter'da çok konuşularak uzun süre TT listesinde kaldı.

'Zemheri', yeni bölümüyle 22 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

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