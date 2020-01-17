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Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bir kız vardı, Firuze. Sen ona çok aşıktın" Zemheri 1. bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 17.01.2020 02:24 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Zemheri'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Zemheri dizisi 2. bölüm fragmanında, Firuze’nin kendisiyle konuşmak isteyen Ayaz’ı geri çevirdiği, Ertan’ın “Hayat avuçlarımın içinde. Tesadüf nedir bilmem ben!” sözlerinin dikkat çekiyor. Aliye ise oğlu Faruk’u bulmaya çalışıyor.

Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bir kız vardı, Firuze. Sen ona çok aşıktın" Zemheri 1. bölümde neler oldu?

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı, Zemheri'nin 22 Ocak Çarşamba akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. İlk bölümüyle beğeni toplayan Zemheri'nin 2. bölüm fragmanında, annesinin "Bir kız vardı, Firuze. Sen o kıza çok aşıktın. Gözlerin parlardı senin" sözleri üzerine geçmişe geri dönen Ayaz büyük bir çıkmaza giriyor. Yıllar sonra kaderin tekrar bir araya getirdiği ikilinin dengeleri nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.

Zemheri (1)

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor. Zemheri 22 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

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ZEMHERİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mimarlık okuyan Firuze’yi iş ilanlarına baktığı sırada gören ve büyülenen Ayaz, Firuze’yle tanışmanın yollarını aradı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

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Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlayan Firuze ve Ayaz, kendilerine ait bir geleceğin hayalini kurmaya başladı.

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Hayatını kurtardığı Berrak’ın kendisine beslediği sevgiye karşılık vermeyen Ayaz, Berrak’ın abisi Ertan’la karşı karşıya geldi. Kardeşinin aşkına karşılık vermesi için dünyayı önüne sereceğini söyleyen Ertan, Ayaz’dan istediği yanıtı alamadı.

Zemheri (5)
Fakat sonrasında Ayaz öyle bir yol ayrımında kaldı ki, merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kendini annesi uğruna feda eden Ayaz, kalbini istemese de Berrak’a teslim etmek zorunda kalırken, arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde Firuze’yi bıraktı. Firuze yıllar sonra yaşanan bir kaza sonrası babasının suçsuzluğunu ispatlamak için harekete geçtiği sırada beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kaldı.

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Ayaz’ı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında gördü. Ertan’ın kız kardeşi Berrak’la nişanlı olan Ayaz, karşısında Firuze’yi buldu. Hayat büyük bir çıkmaza giren Firuze’ye ne getirecekti?

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ZEMHERİ GENEL KONSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin yayınlanan yeni tanıtımında Ayaz (Alperen Duymaz) ve Ertan’ın (Caner Cindoruk) yüzleşmesi heyecanı yükseltirken, babasının Firuze’ye (Ayça Ayşin Turan) “Gördüğüm son mavilik gözlerin olsun!” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

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