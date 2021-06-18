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Zendaya, Euphoria 2. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı

18.06.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve artık ödüllü bir oyuncu olan Zendaya, Euphoria dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Euphoria 2. sezonu çok yakında izleyiciyle buluşabilir.

Zendaya, Euphoria 2. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı

Zendaya’nın başrolünü üstlendiği başarılı yönetmen Sam Levinson imzalı Euphoria yayınlandığı dönem çok ses getirmişti. Zendaya, Euphoria 2. sezondan ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

EUPHORİA 2. SEZON HAKKINDA

Bir grup lise öğrencisinin kimlik arayışı, travma, seks, sosyal medya, uyuşturucu, aşk ve dostluk gibi kavramlarla dolu yaşamlarını mercek altına alan Euphoria, yüksek dozda uyuşturucu almasının ardından önce hastaneye kaldırılıp ardından terapi gören Rue’nun anlatıcılığında hikâyesini ilerleten dizi, uyuşturucu, seks ve şiddetin iç içe geçtiği bir dünyayı bizlere sunmuştu.

Euphoria 2. sezonu yaşanan Covid-19 pandemisi yüzünden defalarca ertelendi. Zendaya, HBO’nun sevilen dizilerinden Euphoria’nın ikinci yıl dönümünü kutlamak üzere Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Euphoria dizisinin ikinci yıl dönümünü kutlarken “Yakında görüşmek üzere.” notunu düştü.

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Zendaya
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