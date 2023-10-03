Zendaya fermuar detaylı elbisesiyle tüm bakışları üstüne çekti

'Dune', 'Euphoria' ve 'Spider Man' gibi projelerle adından sıkça söz ettiren Zendaya son filmi ile gündemde. Geçtiğimiz aylarda 'Challengers' adlı yeni filminin fragmanıyla çok konuşulan genç oyuncu üçlü ilişki sahnesiyle dikkat çekmişti.

Profesyonel bir tenisçi rolünde olduğu Challengers'da Josh O'Connor ve Mike Faist ile başrolleri paylaşan Zendaya, Paris Moda Haftası kapsamında Louis Vuitton defilesinde şıklığıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Zendaya, altın askılı yırtmaçlı beyaz elbisesi ile dudak uçuklatan bir görünüme imza attı. Fermuarını neredeyse sonuna kadar açan Zendaya hayranlarından tam not aldı.

