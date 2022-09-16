Zengo filmi nerede çekildi? Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zengi filminin başrolünde, senaristliğini de üstlendiği Yasemin Sakallıoğlu yer alıyor. Komedi türündeki bu film, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü. Zeyno filmi, İstanbul Bakırköy'de çekildi. Çekimler, İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirildi. Peki Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Ünlü bir modacı olmayı hayal eden Zeyno, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulur. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Eğlenceli bir karakter olan Zerrin, mahalledeki kadınlara kendi yaptığı tasarımları giydirir.
Yasemin Sakallıoğlu
Dilşah Demir
Ece İrtem
Şahan Gökbakar
Yasemin Sakallıoğlu
Şahan Gökbakar
Togan Gökbakar
Gökhan Atılmış
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