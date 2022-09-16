Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Zengo filmi nerede çekildi? Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zengo filmi nerede çekildi? Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

16.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Yasemin Sakallıoğlu tarafından kaleme alınan Zengo filminin yönetmen koltuğunda ise ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yer alıyor. Zengo filmi, 2020 yılında seyircilerle buluştu. Peki Zengo filmi nerede çekildi? Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Zengo filmi nerede çekildi? Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zengi filminin başrolünde, senaristliğini de üstlendiği Yasemin Sakallıoğlu yer alıyor. Komedi türündeki bu film, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü. Zeyno filmi, İstanbul Bakırköy'de çekildi. Çekimler, İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirildi. Peki Zengo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ZENGO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir modacı olmayı hayal eden Zeyno, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulur. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Eğlenceli bir karakter olan Zerrin, mahalledeki kadınlara kendi yaptığı tasarımları giydirir.

ZENGO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yasemin Sakallıoğlu
Dilşah Demir
Ece İrtem
Şahan Gökbakar
Yasemin Sakallıoğlu
Şahan Gökbakar
Togan Gökbakar
Gökhan Atılmış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kahreden ölüm! Tecavüz edip öldürdüler, intihar süsü verdilerKahreden ölüm! Tecavüz edip öldürdüler, intihar süsü verdiler
Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”
Anahtar Kelimeler:
sinema zengo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi

Takipçilerini heyecanlandırdı! Seks çekilişi yaptığını duyurdu

Takipçilerini heyecanlandırdı! Seks çekilişi yaptığını duyurdu

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.