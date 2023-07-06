Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zenit Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarına yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Sarı lacivertli ekip, 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak olan maça ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı ile ilgili merak edilenler...

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başlayacak.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynanacak.

