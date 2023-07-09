Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4-3 mağlup oldu!

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler, Sankt-Peterburg'daki 68 bin seyirci kapasiteli Krestovskiy Stadyumu'na konuk oldu. Zenit Fenerbahçe maçıile ilgili detaylar internette araştırılıyor.İşte Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının yayın saati ve kanalı...
Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başladı.
Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.
Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynandı
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.