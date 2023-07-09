Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4-3 mağlup oldu!

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler, Sankt-Peterburg'daki 68 bin seyirci kapasiteli Krestovskiy Stadyumu'na konuk oldu. Zenit Fenerbahçe maçıile ilgili detaylar internette araştırılıyor.İşte Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının yayın saati ve kanalı...

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başladı.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.

Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynandı

SAMET VE LINCOLN KAMP KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.



