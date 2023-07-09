SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4-3 mağlup oldu!

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4-3 mağlup oldu!

09.07.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlandı. Süper Lig'de bu sezon şampiyon olabilmek için ortaya iyi bir performas koymaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık kapsamında ilk maçına Rusya ekibi karşısına çıktı. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique geçtiğimiz günlerde duyurulan kamp kadrosunda yer almamıştı. Zenit Fenerbahçe maçı izleme ekranı arama motorlarına sorgulanıyor. Peki, Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler, Sankt-Peterburg'daki 68 bin seyirci kapasiteli Krestovskiy Stadyumu'na konuk oldu. Zenit Fenerbahçe maçıile ilgili detaylar internette araştırılıyor.İşte Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının yayın saati ve kanalı...

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başladı.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana geldi.

Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynandı

SAMET VE LINCOLN KAMP KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonun ilk maçında penaltılarda yıkıldı!Sezonun ilk maçında penaltılarda yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
zenit fenerbahçe bahçe maçı fenerbahçe maçı süper li maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.