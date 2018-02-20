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Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, yapılan 'babasını utandırdı' haberlere sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor...

Alkan'ın yaptığı son paylaşım yine takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, yapılan 'babasını utandırdı' haberine sitem etti.

Zeynep Alkan hakkında çıkan haberlerin ardından bir video daha çekti ve "Ben o videoyu babamı utandırmak ya da bacaklarımı sergilemek için çekmedim, tamamen sıkılmıştım bunun için çektim" dedi.

İşte Zeynep Alkan'ın o açıklamaları:

"Özür dilerim baba ne olur beni evlatlıktan reddetme. Ne kadar şaşırtıcı yine tüm haber siteleri mini şortuyla dans ederek babasını utandırdı yazıyorlar ne yapalım? Beni çok seviyor magazin ne yapacağız? Eğer o videoyu alıyorsanız bu videoyu da alın lütfen tatlı magazin siteleri ben o video ile babamı utandırmak ya da bacaklarımı sergilemek için çekmedim tamamen sıkılmıştım enerjim vardı ve dans ettim milleti güldürmek için ve iyi hissettiğim için paylaşım yaptım ama siz haber siteleri milleti manipüle etmek için var olan siteler olduğunuz için ben hiç bir şey demiyorum artık saldım yani haber olacağını düşünmedim ama nasıl düşünmem uğraşmayın ya yeter!"

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Anahtar Kelimeler:
haiti hamdi alkan

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