Zeynep Alkan kimdir? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 kadrosunda!

Zeynep Alkan, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında yarışacak. Böylelikle, son zamanların popüler isimlerinden biri olan Zeynep Alkan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Zeynep Alkan kimdir? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

26 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 24 yaşındadır. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.

Zeynep Alkan, henüz 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında bazı tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Ayrıca 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı.

Son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkan Zeynep Alkan, 1.65 cm boyunda ve 49 kg ağırlığındadır.



