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  4. Zeynep Bastık aşka geldi! Dudak dudağa poz

Zeynep Bastık aşka geldi! Dudak dudağa poz

26.11.2023 13:29 | Son Güncelleme:
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Evliliği kısa süre Zeynep Bastık bir süredir Ali Can Ayyıldız ile birlikte. Sevgilisiyle bir davete katılan şarkıcı dudak dudağa anlarını sosyal medyada paylaşarak yine adından söz ettirdi.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcının sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile evleneceği iddialarını son olarak yayınlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ikili birlikte bir partiye katıldı. İç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı yine oldukça iddialı bir seçim yapmıştı.

Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kuran ancak iş için sürekli İstanbul'da olan Zeynep Bastık yeni aşkıyla aşka geldi.

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Dudak dudağı anlarını paylaşan Bastık yine adından söz ettirdi.

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Zeynep Bastık sosyal medya sevgilisi ünlü şarkıcı
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