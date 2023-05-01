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Zeynep Bastık iç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

01.05.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık sahnelere geri dönmesinin ardından sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Bastık iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Bastık’ın fotoğrafına adeta beğeni yağdı.

Zeynep Bastık iç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan, şarkıları ve konser performansı ile beğeni toplayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile de adından söz ettiriyor. Ünlü isim son paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla adeta büyüledi.

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29 yaşındaki Zeynep Bastık sahne için hazırlandığı bir andan fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir de yer aldı.

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Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Özdemir fotoğrafa "Hoydaaaaa" yorumunu düştü.

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