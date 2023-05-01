Zeynep Bastık iç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan, şarkıları ve konser performansı ile beğeni toplayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile de adından söz ettiriyor. Ünlü isim son paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla adeta büyüledi.

29 yaşındaki Zeynep Bastık sahne için hazırlandığı bir andan fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir de yer aldı.

Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Özdemir fotoğrafa "Hoydaaaaa" yorumunu düştü.





