MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık yine ev halini paylaştı! Görenler "O don ne öyle?" yorumu yaptı

Zeynep Bastık yine ev halini paylaştı! Görenler "O don ne öyle?" yorumu yaptı

25.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran şarkıcı Zeynep Bastık ev halini paylaşarak ağrılarının azaldığını söyledi. Sık sık iç çamaşırlı pozlar veren Bastık'ı görenler beyaz iç çamaşırına yorum yapmaktan kendini alamadı.

Zeynep Bastık yine ev halini paylaştı! Görenler "O don ne öyle?" yorumu yaptı

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişelendiren ve korse takan Bastık, sağlık durumuyla ilgili son bilgilendirmeyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Sekizinci günüm korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

hjhk

Zeynep Bastık'ın ev hali ise görenleri şaşırttı. Sık sık iç çamaşırlı hallerini paylaşan şarkıcının beyaz iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı.

sf

Sosyal medyada paylaşımı görenler "O don ne öyle?", "Paçalı dede donuyla da foto çekilip koymazsın" yorumları yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki bacak arasını kapattı! İddialı seçimi olay olduİki bacak arasını kapattı! İddialı seçimi olay oldu
O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...O sözü Güner Ümit'i bitirmişti! Bir daha ekrana çıkamadı: İşte son hali...
Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağmuruHadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağmuru
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık ele söyledi aktan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Acun'un paylaşımına olay yorum! Kadroyu beğenmedi: Bunları ancak...

Acun'un paylaşımına olay yorum! Kadroyu beğenmedi: Bunları ancak...

İkizler paraları böyle yemiş

İkizler paraları böyle yemiş

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.