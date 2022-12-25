Zeynep Bastık yine ev halini paylaştı! Görenler "O don ne öyle?" yorumu yaptı

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı. Hayranlarını endişelendiren ve korse takan Bastık, sağlık durumuyla ilgili son bilgilendirmeyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Sekizinci günüm korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık'ın ev hali ise görenleri şaşırttı. Sık sık iç çamaşırlı hallerini paylaşan şarkıcının beyaz iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşımı görenler "O don ne öyle?", "Paçalı dede donuyla da foto çekilip koymazsın" yorumları yaptı.



