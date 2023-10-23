Zeynep Koçak Güllü'ye benzetildiğini duyunca Talu çiftine gönderme yaptı! "Herkesi 100 milyon dolar..."

Zeynep Koçak sık sık estetikli haliyle gündeme geliyor. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile hafızalara kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Koçak'ın değişimi sosyal medyada konuşuluyor.

Saçlarını sarıya döndüren Koçak'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Koçak'ı şarkıcıya Güllü'ye benzetenler de oldu. Zeynep Koçak ise bu yorumları pas geçmedi.

TALU ÇİFTİNE GÖNDERME

Koçak, son günlerde 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündemde olan “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'ya gönderme yaptı.

Zeynep Koçak son haline yapılan yorumları paylaşarak "Sadece herkesi 100 milyon dolandırmak için Güllü gibi davranıp Portekiz'e gitmek istemiştim" dedi.